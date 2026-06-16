Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France, s'est distingué parmi tous les Bleus en prolongeant sa participation à la Coupe du monde.

Il a d’ailleurs été aligné d’entrée face au Sénégal, mardi soir au stade MetLife, pour le compte de la première journée du groupe I, également composé de l’Irak et de la Norvège.

D’après les données du site « Stats Foot », il est le seul Bleu à avoir pris part à l’intégralité des rencontres de l’équipe de France depuis le coup d’envoi de l’édition 2018.

Les Bleus ont disputé 15 matchs, dont 7 en 2018, autant en 2022 et un lors de l’édition en cours, auxquels l’actuelle star du Real Madrid et ancien joueur du Paris Saint-Germain a toujours pris part.

Il a mené les Bleus en finale en 2018 (victoire contre la Croatie) puis en 2022 (défaite face à l’Argentine).

Au total, il a déjà marqué 14 buts dans la compétition, dépassant ainsi Pelé et Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs. Il ne lui manque plus que trois réalisations pour battre le record de 16 buts de Miroslav Klose.