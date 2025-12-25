"Toujours loin de Zidane", Mbappé remis à sa place

Même une deuxième victoire en Coupe du Monde, et le titre de meilleur buteur de l'histoire des Bleus, ne suffiront peut-être pas à hisser la superstar actuelle du Real Madrid au-dessus de l'icône des Merengues.

Chiffres d'un Galactique : Champion du Monde et meilleur buteur du PSG

Mbappé a remporté la Coupe du Monde en 2018 alors qu'il était encore adolescent. Il a atteint une deuxième finale consécutive à Qatar 2022 – entrant dans l'histoire en inscrivant un triplé lors de cette compétition – mais a subi la désillusion des tirs au but face à Lionel Messi et l'Argentine.

L'attaquant, aujourd'hui âgé de 27 ans, est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, avec 235 buts inscrits sous ses couleurs, et n'est plus qu'à deux réalisations d'Olivier Giroud (57) en tête du classement des buteurs de l'équipe de France.

Mbappé sera de retour en 2026 pour conquérir de nouveaux titres majeurs, en club comme en sélection, et maintient un niveau individuel remarquable depuis qu'il est devenu un autre « Galactique » au Santiago Bernabéu en 2024.

Statut de GOAT : Mbappé pourrait-il un jour surpasser Zidane ?

Interrogé sur la possibilité de le considérer comme le plus grand joueur de l'histoire du football français, Leboeuf, vainqueur de la Coupe du Monde 1998, a déclaré à GOAL, en partenariat avec BetVictor Online Casino : « Certainement pas. Il n'y a pas de comparaison possible. Comparer les carrières et les époques est difficile. Mais ce dont Zidane est capable, en plus d'être un grand joueur, son comportement – même avec ses erreurs de 2006 – font qu'il est adoré du public. Kylian Mbappé a connu des controverses dans sa vie privée, ce qui a suscité la colère de certains Français. Il n'atteindra jamais le niveau de Zidane, et probablement personne ne le fera. Michel Platini à la même époque, et Raymond Kopa avant lui, sont des icônes. Ce n'est qu'à la fin de sa carrière que l'on verra si Mbappé peut être considéré comme un joueur de même calibre.

« C'est un grand joueur. Un grand joueur, sans aucun doute, et un homme intelligent. Je suis très fier de lui. » Mais il doit encore progresser sur le terrain pour me faire dire « waouh, quel joueur ! ». C'est un finisseur hors pair. Le Real Madrid a beaucoup de chance de l'avoir cette saison, il marque presque à chaque match. Mais j'attends encore un petit plus de sa part : quand il perd le ballon, par exemple, qu'il redescende un peu, juste un petit peu, pour montrer qu'il veut aider ses coéquipiers. De nos jours, tout repose sur les statistiques : le nombre de buts marqués, de passes réussies, de courses effectuées. Pour moi, Kylian Mbappé est le parfait exemple du football moderne. Je n'en fais pas partie, alors j'aimerais le voir progresser davantage.