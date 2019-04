Touché au genou, Eric Bailly ratera la CAN

Blessé aux ligaments alors qu'il faisait son retour à la compétition, le défenseur ivoirien Eric Bailly ne participera pas à la prochaine CAN.

Le défenseur de , Eric Bailly, ne participera pas à la campagne de la avec la , en raison d'une lésion du ligament interne du genou, a fait savoir ce lundi son club anglais.

Bailly a débuté son premier match en pour United depuis février lors du match nul 1-1 face à Chelsea, dimanche, mais il a dû quitter le terrain à la 71e minute. Le manager mancunien, Ole Gunnar Solskjaer, a révélé après le match que le joueur de 25 ans ne jouerait plus cette saison avec son club et que les dégâts sont suffisamment importants pour que Bailly ne puisse pas participer aux matches de la Côte d'Ivoire en Egypte à l'occasion du tournoi continental.

L'équipe d'Ibrahim Kamara évoluera dans le même groupe que le , l' et de la Namibie dans le groupe D de la compétition.

L'édition de cette année de la CAN dans le sens où le tournoi a été élargi à 24 équipes - contre 16 lors des éditions précédentes - et avec des matches déplacés de janvier et février aux mois d’été. Ce changement signifie que le tournoi ne sera plus en conflit avec la partie centrale des saisons domestiques européennes, et durant lesquelles les clubs de tous les championnats sont traditionnellement affectés par la perte de joueurs à des moments clés de l'exercice.

À noter que le match de dimanche de MU contre était probablement la dernière chance pour les Red Devils de prendre le contrôle de la course pour finir dans le Top 4 la Premier League. L'équipe de Solskjaer se dirigeait vers un succès après l'ouverture de score de Juan Mata avant que Marcos Alonso n'ait égalisé pour les Blues à la suite d'une grosse bourde de De Gea..