Jan Vertonghen et Michel Vorm ont accepté de prolonger leur contrat actuel à jusqu'à la fin de la saison. Vertonghen s'est imposé comme l'un des joueurs les plus réguliers de la depuis qu'il a quitté l' pour les Spurs en 2013.

À 33 ans, il a disputé 311 matches au total pour le club, inscrivant 12 buts, tout en forgeant un formidable partenariat à l'arrière avec son compatriote Toby Alderweireld. Cependant, le séjour de l'international belge dans le nord de Londres semble toucher à sa fin, son contrat actuel devant expirer cet été.

En mai, Vertonghen a laissé planer le plus grand mystère concernant son avenir en révélant son ambition d'apprendre une autre langue tout en continuant à jouer dans les compétitions européennes de haut niveau.

Il avait alors déclaré à Play Sports Kot : "Je veux jouer en Europe et apprendre une autre langue. L' et l' sont des options. Et la durée du contrat jouera également un rôle."

Vertonghen devait être libre à la fin du mois, mais Tottenham a au moins réussi à le retenirpour la fin de la saison 2019-2020. Les Spurs ont confirmé que l'ancienne star de l'Ajax et le gardien de but remplaçant Michel Vorm se sont engagés à rester deux mois supplémentaires ce lundi.

