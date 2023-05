Tottenham : Une statue à son effigie ? Harry Kane sort du silence

Harry Kane est lié à un transfert cet été et déclare que ce n'est "pas ma décision" si les Spurs lui dédient une statue à un moment ou à un autre.

Le président du club, Daniel Levy, a déclaré qu'il aimerait voir un rappel permanent des efforts d'Harry Kane érigé au stade de Tottenham Hotspur, déclarant à la société de débat de l'université de Cambridge : "Il peut absolument gagner un trophée chez les Spurs. Mais être une légende est également important".

"Une statue ne va pas défaire ma carrière"

"Le fait qu'il soit le meilleur buteur de Tottenham Hotspur, c'est qu'il entre dans l'histoire. J'espère qu'un jour il y aura une statue de Harry Kane à l'extérieur de notre stade", a ajouté le président de Tottenham. Interrogé par Sky Sports pour savoir s'il aimerait faire l'objet d'une statue chez les Spurs, le capitaine de l'équipe d'Angleterre a répondu : "Ce n'est pas vraiment ma décision. Je suis très respectueux du club et je suis ici depuis que j'ai 11 ans, soit depuis près de 19 ans".

"Je suis ici depuis longtemps et j'ai le sentiment que nous avons accompli beaucoup de choses au cours de ma carrière, même si nous n'avons pas remporté de trophées. Une statue n'est pas quelque chose qui va faire ou défaire ma carrière. J'apprécie les mots que le président a prononcés à mon égard, mais en fin de compte, ce que je peux faire, c'est sur le terrain et j'ai l'impression de donner le meilleur de moi-même à chaque instant, à chaque match, et d'essayer d'aider l'équipe autant que possible", a ajouté l'attaquant des Spurs.

Kane, à la croisée des chemins

Harry Kane est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Spurs cette saison, avec 276 réalisations, tout en devenant le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre avec 55 réalisations pour son pays. Il est également deuxième au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League, à 51 réalisations de la légende de Newcastle, Alan Shearer.

Néanmoins, Harry Kane se pose de sérieuses questions sur son avenir à l'approche de la dernière année de son contrat à Tottenham et continue de susciter des rumeurs concernant son avenir à court terme, puisqu'il est courtisé par Manchester United et le Bayern Munich, pour cet été.

Véritable légende de Tottenham, Harry Kane est à un tournant de sa carrière. Le meilleur buteur de l'histoire des Spurs n'a toujours pas remporté le moindre trophée et sera tiraillé entre la volonté d'écrire l'histoire de son club et de la Premier League où de partir pour essayer de garnir son palmarès.