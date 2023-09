Tottenham : Un ancien du Real Madrid courtise Ange Postecoglou

Samedi, Tottenham accueille le Sheffield United pour le compte de la cinquième journée de Premier League anglaise.

En attendant ce premier match des Spurs après la trêve internationale, Ange Postecoglou a été gonflé d’éloges par un ancien attaquant du Real Madrid, qui n’a pas caché son envie de se faire coacher par le technicien australien.

Tottenham convaincant en Premier League

Absent de l’Europe cette saison en raison de sa position à l’issue de l’exercice écoulé, Tottenham a bien démarré la campagne en cours (2e, 10 points). Jusque-là, l’entraîneur des Spurs, Ange Postecoglou, et ses protégés sont invincibles en Premier League après quatre journées.

Alors qu’ils ont démarré timidement le championnat anglais par un match nul (2-2) contre Brentford, les Spurs ont repris confiance lors de la deuxième journée. En effet, Pape Matar Sarr et ses coéquipiers ont anéanti Erik ten Hag et ses hommes de Manchester United en s’imposant 2-0 à domicile. En déplacement à Bournemouth lors de la troisième journée du championnat, Tottenham n’a pas éprouvé de difficultés pour l’emporter (0-2). Avant la trêve internationale, les Spurs ont été sans pitié à Burnley grâce à une victoire 2-5.

Gareth Bale sous le charme d’Ange Postecoglou

Ancien joueur de Tottenham et du Real Madrid, Gareth Bale n’a pas tari d’éloges l’entraîneur des Spurs. Désormais, Bale se consacre désormais au golf, un autre sport dans lequel il excelle puisqu’il doit participer à la fin du mois de septembre à la Ryder Cup de Rome. Mais le Gallois n’oublie pas le football et suit toujours Tottenham, club où il s’est révélé entre 2007 et 2013 avant d’y retourner en prêt lors de la saison 2020/2021.

Dans une interview à Sky Sports, Bale a jeté des fleurs à l’actuel entraîneur de Tottenham. « Si j’aimerais évoluer sous ses ordres ? Bien sûr. C’est formidable à voir. Ils ont retrouvé un style. Je pense que c’est quelque chose que le club recherchait probablement aussi. J’espère qu’il y a encore plus à venir de la part de l’équipe », a déclaré le joueur de 34 ans, qui a mis fin à sa carrière de footballeur l’hiver dernier.

Gareth Bale fan de Jude Bellingham

L’homme fort du Real Madrid actuellement s’appelle Jude Bellingham (4 matchs, 5 buts et une passe). Bien qu’il pratique du Golf, Bale ne manque pas de suivre les actualités footballistiques. Même s’il admet ne pas suivre tous les matchs, l’ancien ailier droit de la Maison Blanche dit être fan de ce que réalise le milieu de terrain anglais à Madrid.

« Je n’ai pas vu tous les matchs, je l’avoue, mais Il réalise un excellent départ au Real Madrid. Il marque des buts, ce qui est important, surtout dans un club comme celui-là. Bien commencer sa vie à Madrid est toujours important (…) Il se débrouille bien et je pense qu'il va continuer à faire honneur à la Grande-Bretagne. Le ciel est sa seule limite. Je pense que s'il continue à travailler dur et à faire ce qu'il fait, il n'aura pas de limite », a laissé entendre le Gallois.