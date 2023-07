Tottenham tente le tout pour le tout pour éloigner Kane du PSG

Tottenham a proposé à Harry Kane un nouveau contrat qui verrait son salaire augmenter de manière significative, afin de le convaincre de rester

Manchester United et le Bayern Munich ont essayé d'attirer l'attaquant loin du nord de Londres cet été, mais les Spurs sont catégoriques sur le fait qu'ils ne le vendront pas malgré la dernière année de son contrat. Le joueur de 30 ans gagnerait environ 200 000 livres par semaine à Tottenham, mais The Guardian affirme que le club est prêt à augmenter ce salaire avec une nouvelle offre colossale.

Cependant, Kane n'a pas l'intention de signer le contrat pendant la période de transfert et continue d'étudier ses options. Le président des Spurs, Daniel Levy, pense pouvoir convaincre la star anglaise qu'il vaut mieux qu'elle reste, alors que les Spurs se préparent à la nouvelle saison sous la houlette du nouveau manager Ange Postecoglou.

Kane a été fortement lié à un transfert à Old Trafford depuis la fin de la saison dernière, mais les Red Devils n'ont pas réussi à convaincre les Spurs de le vendre à l'un de leurs rivaux. L'absence de progrès a permis au Bayern d'intervenir et de devenir le favori pour le recruter après avoir eu des discussions positives avec l'attaquant et avoir fait une offre de 60 millions de livres (77 millions de dollars).

L'attaquant devra attendre d'autres nouvelles concernant l'intérêt de United et du Bayern ou rester chez les Spurs pour le moment.