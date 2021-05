Tottenham - Ryan Mason : "Gareth Bale est un joueur de classe mondiale"

Gareth Bale a inscrit son premier triplé depuis 2012 face à Sheffield United (4-0), dimanche. Après le match, il a été salué par son entraîneur.

Intérimaire sur le banc de Tottenham, Ryan Mason a refusé de spéculer sur le fait que le club garderait Gareth Bale au-delà de 2020-2021, déclarant aux journalistes que le sujet "sera une discussion une fois la saison terminée". Ses commentaires sont intervenus après que le Gallois ait inscrit un triplé, dimanche, contre Sheffield United (4-0).

L'ancien du Real Madrid a été étincelant, et s'est donc offert un coup du chapeau pour la première fois en Premier League depuis 2012. Prêté par le Real, Gareth Bale est capable du meilleur comme du pire et peine à réellement impressionner sur la durée chez les Spurs. Toutefois, il demeure un finisseur de classe mondiale selon son coach.

"Il est de classe mondiale, nous le savons"

"J'ai toujours dit que Gareth Bale n'avait pas perdu et ne perdra pas cette capacité dans le dernier tiers à produire des moments d'excellence. C'est un joueur de classe mondiale - il l'a prouvé pendant de nombreuses années. La chose la plus agréable à son sujet ce soir était son attitude, sa course pour l'équipe", a-t-il confié à Sky Sports.

Ryan Mason a ajouté à BBC Sport : "Lorsque vous réussissez un triplé et dans les moments cruciaux, vous ferez la une des journaux. Il est de classe mondiale, nous le savons. Tous ceux qui ont regardé le football au cours des 10 dernières années savent ce qu'il peut faire. Sa finition était exceptionnelle", s'est félicité le coach des Spurs.

Gareth Bale, quant à lui, a salué la réponse des Spurs suite à la défaite en finale de la Coupe Carabao contre Manchester City le week-end dernier. "Nous devions rebondir [après la défaite de la Coupe Carabao] de manière positive et nous l'avons fait ce soir (...) C'est toujours agréable d'inscrire un triplé, mais nous prenons chaque match comme il se présente et une réponse positive le week-end est tout ce que nous pouvons faire. C'est bien de marquer trois buts mais l'équipe vient en premier. Nous avons besoin de tous les points que nous pouvons" , a expliqué l'ailier offensif à la BBC. S'il avait été à ce niveau toute la saison, Tottenham aurait été en mesure de viser bien plus haut...