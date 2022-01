Tottenham : Prolongation imminente pour Hugo Lloris ?

Quel avenir pour Hugo Lloris ? La question se posait, et se pose encore, étant donné que le portier de l'équipe de France arrive en fin de contrat avec Tottenham en fin de saison. Arrivé en 2012 dans le club londonien, le capitaine des Bleus est rapidement devenu un élément indéboulonable chez les Spurs et a même hérité du brassard de capitaine lors de la fin de l'ère Mauricio Pochettino et l'a conservé depuis sous les ordres de José Mourinho et Antonio Conte.

Lloris prolongé jusqu'en 2024 ?

Hugo Lloris a tout pour être considéré comme une légende de Tottenham et le portier français pourrait écrire encore un peu plus l'histoire des Spurs. En effet, selon les informations de Le Parisien et RMC Sport, Hugo Lloris va prolonger son aventure avec Tottenham. Alors que des rumeurs annonçaient un retour au pays en fin de saison du côté de son club formateur, l'OGC Nice, Hugo Lloris va finalement prolonger son contrat de deux ans. Le capitaine des Spurs et de l'équipe de France serait ainsi lié avec le club londonien jusqu'en juin 2024.

Ce dénouement ne constitue pas une énorme surprise étant donné que les négociations se sont intensifiées ces dernières semaines, selon les informations de Le Parisien. Qui plus est, malgré l'arrivée de Pierluigi Gollini, prêté avec option d'achat par l'Atalanta, l'été dernier, Hugo Lloris n'a pas perdu sa place de titulaire. Si son âge, 35 ans, a sûrement fait peur à Tottenham, le Français a prouvé qu'il était encore un gardien de but de très haut niveau, bien que les Spurs aient connu un début de saison compliqué sur le plan collectif.

Conte compte sur Lloris

Qui plus est, Antonio Conte, récemment arrivé à la tête de Tottenham pour remettre le club londonien dans le droit chemin, a publiquement affiché son souhait de conserver Hugo Lloris la saison prochaine, mettant ainsi la pression sur ses dirigeants. "Hugo Lloris est un joueur de Tottenham, c’est le capitaine. Il est le capitaine de l’équipe de France aussi. Nous parlons d’un gardien de but de classe mondiale. Je pense qu’il veut rester dans son club, il aime le club", avait indiqué le technicien italien au mois de décembre.

Ce discours n'est semble-t-il pas entré dans l'oreille d'un sourd puisque les dirigeants de Tottenham ont agi en conséquence en accélérant les discussions avec Hugo Lloris et son entourage. Le gardien de l'équipe de France va donc poursuivre sa carrière au plus haut niveau dans un club ambitionnant de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, les Spurs étant actuellement remontés à la quatrième place au classement de la Premier League.

La prolongation d'Hugo Lloris à Tottenham serait également une bonne nouvelle pour Didier Deschamps et l'équipe de France. Du haut de ses 35 ans, Hugo Lloris, qui semble bien parti pour devenir le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, est toujours le numéro un incontesté dans les buts des Bleus et ne compte, visiblement, pas raccrocher ses gants en sélection nationale de si tôt.