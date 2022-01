Premier League : Tottenham miraculé, Manchester United assure

Ce mercredi, deux matches en retard de la 17e journée de Premier League étaient programmés : Leicester-Tottenham et Brentford -Manchester United.

Tottenham : de la défaite à la victoire en deux minutes

La rencontre entre les Foxes et les Spurs a été complètement dingue. Les Foxes ont fait trembler les filets en premier par Daka (24e) avant de se faire égaliser par l'inévitable Harry Kane (38e).

Leicester pensait offrir la victoire à son public quand Maddison trompait Lloris à quatorze minutes de la fin du temps réglementaire.

Mais les Spurs de Conte (qui n'ont plus connu la défaite en Premier League depuis l'arrivée de l'entraîneur italien) ont poussé comme jamais pour arracher l'égalisation qui est arrivée à la cinquième minute du temps additionnel sur une partie de billard qui profitait à Bergwijn qui ajustait Schmeichel.

Les Spurs allaient-ils se contenter du point du nul ? Que nenni ! Euphoriques après cette égalisation, les Londoniens repartaient à l'assaut des buts de Leicester en mettant une grosse pression sur leur adversaire. Tielemans perdait un ballon plein axe et Kane lançait en profondeur Bergwijn qui dribblait Schmeichel avant de tirer au but vide et de voir le ballon faire poteau rentrant !

On jouait alors la 97e minute et Tottenham venait de passer en deux minutes de la défaite à la victoire. Incroyable !

United a pris son temps

Dans l'autre rencontre de la soirée, il n'y a pas eu autant de suspense au Brentford Community Stadium. Absent depuis trois matches, Cristiano Ronaldo était de retour dans le onze de départ, Rangnick l'alignant à la pointe de l'attaque.

Après une période moyenne, les Mancuniens ont passé la vitesse supérieure après la pause. Après un tir de Ronaldo sur la transversale (47e), MU concrétisait sa domination avec un but du jeune Anthony Elanga (19 ans) à la 55e minute.

Peu après l'heure de jeu, à l'issue d'une belle action collective des Red Devils, Ronaldo servait Fernandes qui décalait Greenwood et qui envoyait la balle au fond des filets (62e).

A 2-0, Rangnick sortait Ronaldo, qui manifestait son mécontentement et faisait entrer en jeu Rashford (71e). L'international anglais n'avait besoin que de sept minutes pour marquer et conforter Rangnick dans son choix.

Avec sa confortable avance de trois buts, Manchester United se relâchait et Brentford sauvait l'honneur à cinq minutes de la fin par Toney.

Une belle opération au classement pour les deux équipes

Au classement, Tottenham repasse à la 5e place avec 36 points et double Arsenal (35 points). De son côté, MU revient à la hauteur des Gunners mais possède une moins bonne différence de buts.

A noter que Tottenham n'a joué que 19 matches contre 20 pour Arsenal et 21 pour les Mancuniens.