Tottenham, Pochettino espère garder Eriksen

En fin de contrat en juin 2020, l'international danois est très courtisé et pourrait quitter Tottenham cet été s'il refuse de prolonger son contrat.

Christian Eriksen a donné une bouffée d'air frais à . L'international danois a offert une précieuse victoire à son équipe dans la course à la ce mardi soir en inscrivant le but de la victoire contre d'une énorme frappe en fin de rencontre. Christian Eriksen a une nouvelle fois montré qu'il était un joueur très important, voir même indispensable, aux Spurs et pourtant il pourrait ne plus être présent la saison prochaine.

En fin de contrat en juin 2020, Christian Eriksen n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Spurs. Arrivé de l' Amsterdam en 2013, l'international danois est très courtisé et pourrait rapporter une belle somme à Tottenham qui ne prendra pas le risque de le laisser partir gratuitement la saison suivante. Autrement dit, à l'image d'Eden Hazard à , Christian Eriksen devra prolonger son contrat ou partir l'été prochain.

Après la rencontre, l'entraîneur de Tottenham a manifesté, une fois de plus, sa volonté de conserver son meneur de jeu danois : "Je pense avoir été clair il y a quelques mois. C’est une situation très spéciale. Christian est une personne spéciale. Je pense que nous sommes tous spéciaux, différents et nous devons le comprendre. Le moment choisi par lui ou par le club pour accepter quelque chose est peut-être différent d'un autre joueur".

Pochettino n'abandonne pas

Mauricio Pochettino a encensé Christian Eriksen : "J'espère et je souhaite que Christian puisse être avec nous à l'avenir, mais je pense que Christian et nous, nous sommes si ouverts à la discussion et nous verrons ce qui se passera. Je pense que nous sommes si près de la fin de la saison, il y a beaucoup de temps pour parler et je pense que le plus important pour le moment, et pas seulement pour lui, est que tous les joueurs se concentrent et essayent de réaliser ce que nous voulons".

"Nous avons beaucoup de grandes choses devant nous et nous devons nous concentrer uniquement pour essayer de récupérer, de nous entraîner et de rivaliser. Il a un niveau incroyable. Il peut tirer de l’extérieur de la surface et faire des choses incroyables avec son pied gauche et droit."Bien sûr, il en va de la mentalité aussi, mais à la fin, si vous n’avez pas la qualité, vous pouvez tirer 10 fois sans le gardien et vous ne pouvez pas marquer, mais avec Christian, il peut tirer et marquer", a conclu l'Argentin.

Mauricio Pochettino n'a pas encore rendu les armes dans le dossier Christian Eriksen qui dure depuis plusieurs mois déjà. Une chose est sûre, la présence ou non de Tottenham en Ligue des champions la saison prochaine sera déterminante pour convaincre l'international danois de rester chez les Spurs et de prolonger.