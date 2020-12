Tottenham - Mourinho veut garder Son "à vie"

Sous le charme de son attaquant ultra-décisif depuis le début de la saison, l'entraîneur des Spurs espère pouvoir compter sur lui sur le long terme.

Quand on parle de , le nom d'Harry Kane vient évidemment en premier dans l’esprit des gens, tant l’Anglais a tout connu avec les Spurs. Depuis le début de la saison, le n°10 est encore étincellant mais il partage la tête de l'affiche avec son compère d’attaque, Heung-Min Son. Le Coréen est en effet sur un nuage ces dernières semaines.

Auteur cette saison de treize buts en dix-neuf matches toutes compétitions confondues, l'attaquant de 28 ans n'a jamais semblé aussi fort depuis son arrivée en 2015 en provenance du . Particulièrement heureux chez les Spurs, le Coréen ne cache pas son désir de terminer sa carrière chez les Londoniens.

"On veut qu'il reste, si possible, à vie"

Alors que le contrat de l'attaquant prendra fin en juin 2023, José Mourinho a été interrogé sur l'avenir d'Heung-Min Son. Selon le Portugais, la période actuelle ne favorise pas les discussions pour le prolonger. "Comment peut-on signer un nouveau contrat avec un joueur alors que vous ne savez pas ce qui va se passer la saison prochaine ? Vous ne savez pas si vous pourrez offrir au joueur un meilleur contrat que celui qu'il a actuellement. C'est un moment très étrange. Je fais juste confiance à Daniel Levy (le président de Tottenham). On veut qu'il reste, si possible, à vie, si possible jusqu'à la fin de sa carrière", a ainsi confié le technicien en conférence de presse, à la veille du choc face à .

L'article continue ci-dessous

"Je vois Sonny signer un nouveau contrat ici, mais... Je n'insiste pas pour que quelque chose se passe maintenant parce que ce n'est probablement pas le bon moment. Je ne suis pas un homme d'argent, mais je n'aimerais pas être le propriétaire ou le PDG d'un de ces clubs de football vivant dans cette instabilité", a-t-il ajouté.

PSG-Lorient : plus dure la vie sans Marquinhos​

En attendant d'en savoir plus sur l'avenir du chouchou des supporters, l'heure est à la concentration chez les Spurs. Leaders de au bénéfice d'une meilleure différence de buts que Liverpool, les Londoniens affrontent les Reds à Anfield ce mercredi soir (21h). Un choc à ne manquer sous aucun prétexte !