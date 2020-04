Tottenham - Mourinho s'excuse après avoir rompu le confinement

L'entraîneur des Spurs et certains joueurs ont été surpris en plein entraînement dans un parc, en dépit des mesures de distanciation sociale.

Jose Mourinho admet qu'il est allé à l'encontre du protocole gouvernemental en dirigeant les joueurs de lors d'une séance d'entraînement cette semaine.

Une vidéo a été diffusée montrant le technicien portugais et plusieurs joueurs en pleine séance d'entraînement malgré les mesures de confinement imposées par le gouvernement britannique. Parmi eux, le défenseur Davison Sanchez et Ryan Sessegnon courent notamment côte à côté, sans respecter les deux mètres de distance.

Le club a réagi en rappelant les règles à ses joueurs, alors que le Royaume-Uni est à son tour frappé fortement par la pandémie de coronavirus. Ce mercredi, José Mourinho a reconnu avoir rompu le confinement, avant d'intimer à tout un chacun de respecter les mesures mises en place.

"J'accepte que mes actions n'étaient pas conformes au protocole du gouvernement et nous ne devons avoir de contact qu'avec les membres de notre propre foyer, a-t-il déclaré. Il est vital que nous jouions tous notre rôle et suivions les conseils du gouvernement afin de soutenir nos héros au sein du NHS et de sauver des vies."

Tottenham a également été invité à suivre les conseils des autorités par le maire de Londres, Sadiq Khan, qui craint que les jeunes supporters ne décident de suivre leur exemple et d'ignorer les appels à rester chez eux.

"Je crains que les gens, en particulier les enfants qui pourraient soutenir les Spurs ou suivre le football, ne voient ces images, ne prennent un journal, ne regardent internet et ne se disent 'si c'est bon pour eux, pourquoi ce n'est pas bon pour moi'", a déclaré M. Khan à BBC Breakfast.

"Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'entraîner à proximité d'un autre joueur qui pourrait être porteur du virus. Et ce que vous faites c'est par inadvertance, sans le vouloir, propager potentiellement le virus - vous ne devriez pas faire cela."