Tottenham - Mourinho sanctionné par l'UEFA

L'entraîneur principal de , José Mourinho, a été frappé d'une suspension pour l'arrivée tardive de Tottenham lors du dernier match de l'Europa League, a annoncé l'UEFA.

Mourinho a été interdit de compétition européenne pour un match après que Tottenham ait été en retard pour le coup d'envoi de sa défaite 1-0 contre le Royal Antwerp le 29 octobre dernier.

Le patron des Spurs a été jugé responsable du retard du coup d'envoi au Bosuilstadion d'Anvers le mois dernier, bien que la suspension ait été "reportée pour une période probatoire d'un an, à compter de la date de la présente décision".

Tottenham a été condamné à une amende de 25 000 euros pour être responsable du retard du coup d'envoi, tandis que l'équipe de a également été condamnée à une amende de 3 000 euros pour avoir enfreint le règlement de l'UEFA sur les équipements.

