Tottenham, Mourinho commence à perdre patience avec Bale

Arrivé en prêt dans son ancien club, le Gallois n’arrive pas à convaincre son entraîneur de lui laisser quelques minutes sur le terrain.

En octobre dernier, l’histoire avait tout d’un conte de fée. Placardisé au par Zinedine Zidane, Gareth Bale et son agent avaient réussi à convaincre de lui laisser une chance de se relancer dans un club où il a explosé aux yeux de l’Europe. Prêté pour une saison, le Gallois avait retrouvé le sourire et espérait que son duo avec José Mourinho allait lui permettre de se remettre complètement en jambes.

Quatre mois après, l’expérience est loin d’être aussi réussie. Arrivé blessé chez les Spurs, Bale a d’abord loupé un mois de compétition avant de pouvoir refaire ses débuts avec le club londonien. Malgré un but dès son deuxième match de contre , l’ailier gauche déchante avec seulement douze morceaux de matches depuis son retour à Londres.

Derrière le duo Kane – Son, il doit se battre avec Lucas, Lamela et Bergwijn pour gratter des minutes surtout que Mourinho ne lui accorde aucun passe-droit. D’ailleurs, le Portugais semble perdre peu à peu patience avec le cas Bale. Dans une séquence prise sur les réseaux sociaux de Tottenham, on entend le Special One avoir une discussion avec son adjoint à propos d’un face à face de crise qu’il a eu avec Bale.

"Tu veux rester ici? Ou tu veux retourner au Real Madrid et ne pas jouer au football?"

En fin de contrat en 2022 avec le Real Madrid, Gareth Bale n’est pour le moment que prêté sans option d’achat à Tottenham. Encore touché par une blessure il y a quelques semaines et resté sur le banc contre Sheffield ce week-end, Bale est loin de faire l’unanimité concernant une possible offre d’achat des Spurs durant le mercato estival, surtout à la vue de son salaire XXL chez les Merengue. Ce n’est d’ailleurs pas à l’ordre du jour à écouter Mourinho.

"Il n'y a même pas eu une seconde de discussion à ce sujet, a confié le Portugais en conférence de presse. Gareth est un joueur prêté jusqu'à la fin de la saison. On parle de Gareth lui-même, de Tottenham, du Real Madrid. Mais, je vous le promets, pas une seconde de discussion."