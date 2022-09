OM – Eric Bailly : "Tottenham ? Difficile mais jouable"

Avant Tottenham-OM, Bailly décrypte le jeu des Spurs, une équipe qu'il a affrontée à plusieurs reprises en Premier League avec Manchester United.

Mercredi, l'OM débute sa campagne de Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse de Tottenham.

Avant cette rencontre, Eric Bailly, prêté cet à l'OM par Manchester United, a accordé une interview à La Provence et décrypte le jeu de Tottenham, club qu'il a affronté en Premier League ces dernières saisons.

Sur la rencontre face à Tottenham

Ce match de Ligue des champions face à Tottenham est très important. Cette équipe a un nouveau visage, avec des anciens joueurs présents depuis des années et des nouveaux venus, mais aussi un nouvel entraîneur plein d'expérience qui connaît bien cette compétition. Ce sera vraiment un match difficile mais jouable. À nous de le démontrer mercredi en nous appuyant sur notre effectif et le travail que l'on met en place. Ce sera match spécial vu que j'ai souvent affronté Tottenham.

Sur la façon dont il compte museler le duo Kane-Son

En étant costaud. Toute l'équipe doit l'être et pas seulement la défense. On ne doit faire qu'un. On doit être prêt mentalement. Là-bas, les fans vont pousser, il va y avoir du bruit. Il faudra surmonter la pression, penser à tout le boulot qu'on a fait pour préparer le match pour, pourquoi pas, obtenir une victoire.

Sur l'ambiance au Tottenham Hotspur Stadium

C'est une ambiance de fou. Mais que ce soit à Tottenham, à Francfort ou au Sporting, l'ambiance sera toujours grande. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. D'autant que l'on sait comment ça se passe ici, au Vélodrome. On pourra donc surmonter ça.

Sur les ambitions de l'OM en Ligue des champions

Il faudra déjà bien aborder ce premier match pour bien rentrer dans cette compétition en obtenant quelque chose de positif. Le début est très, très important. On est qualifié pour cette phase de groupe, on a donc notre mot à dire. On a quelque chose à faire en Ligue des champions vu le nouveau visage de l'équipe.