Tottenham - Manchester United : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Tottenham et Manchester United : deux géants blessés en quête de rédemption en Premier League. Une bataille cruciale pour éviter l’humiliation.

Tottenham reçoit Manchester United dimanche pour un choc entre deux clubs historiques en difficulté. Une victoire permettrait aux Spurs de dépasser les Red Devils et de s’éloigner de la zone rouge.

Tottenham veut renouer avec sa gloire passée

Ange Postecoglou, après un début de saison prometteur, voit son ambition de ramener un trophée à Tottenham s’effriter. Éliminés par Liverpool en demi-finale de l’EFL Cup et sortis prématurément de la FA Cup par Aston Villa, les Spurs n’ont plus que la Ligue Europa comme espoir de titre. En Premier League, leur victoire contre Brentford a mis fin à une série noire de sept matchs sans succès. Mais au Tottenham Hotspur Stadium, les Londoniens restent sur sept rencontres sans victoire en championnat, malgré des buts marqués à chaque match. Postecoglou, invaincu face à Manchester United jusqu’ici, pourrait rejoindre un cercle restreint d’entraîneurs ayant évité la défaite lors de leurs quatre premières confrontations avec les Red Devils.

Manchester United : rebondir après une saison chaotique

Sous Ruben Amorim, Manchester United alterne entre espoir et frustration. Leur qualification en FA Cup face à Crystal Palace, grâce à un but controversé de Harry Maguire, symbolise leur saison irrégulière. Avec six victoires en huit matchs toutes compétitions confondues, les Red Devils semblent retrouver une certaine stabilité. Pourtant, leur septième défaite en onze matchs de Premier League face à Crystal Palace montre leurs limites. Battus par Tottenham en championnat (3-0) et en EFL Cup (4-3), les Mancuniens veulent éviter un doublé historique des Spurs.

Ce duel entre deux géants blessés est crucial pour éviter une fin de saison humiliante. Tottenham et Manchester United, autrefois habitués aux sommets, doivent absolument l’emporter pour sauver leur honneur.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Tottenham - Manchester United ?

Pays Chaîne TV / streaming en direct Royaume-Uni (UK) Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky GO États-Unis (U.S.) Peacock France Canal+ Canada Fubo Allemagne Sky Go, WOW, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event Inde Star Sports Select 1, JioHotstar Irlande Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky GO Espagne Movistar+, DAZN Italie SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Uno Pays-Bas Viaplay Afrique du Sud SuperSport

La rencontre entre Tottenham et Manchester City sera à suivre ce dimanche 16 février 2025 à partir de 17h30 sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via l'application, MyCanal.

Horaire et lieu du match Tottenham - Manchester United

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Le match de Premier League entre les Spurs et Man United se jouera au Tottenham Hotspur Stadium à Londres, en Angleterre.

Il débutera à 17h30 le dimanche 16 février, 2025 heure française.

Infos des équipes et groupes

Informations sur l'équipe de Tottenham

Pour Tottenham, leurs préoccupations en matière de blessures continuent de s'accumuler, avec Richarlison semblant être la dernière victime. Radu Dragusin a déjà été écarté pour le reste de la saison, mais le manager Ange Postecoglou a laissé entendre qu'il pourrait y avoir de bonnes nouvelles sur le front de la récupération avant l'affrontement de ce week-end.

James Maddison et Destiny Udogie ont repris l'entraînement complet et devraient être en lice pour la sélection contre United, tandis que Brennan Johnson et Timo Werner sont également de retour. Wilson Odobert est de retour sur le terrain, bien que son retour soit soigneusement géré pour éviter les rechutes.

Par ailleurs, le gardien de but titulaire Guglielmo Vicario fait partie de ceux qui sont pressentis pour un retour, tandis que le duo défensif Cristian Romero et Micky van de Ven se rapproche de la pleine forme et pourrait bientôt être de retour en action.

Infos de l'équipe de Manchester United

Lisandro Martinez a rejoint la longue liste des absents de Manchester United après s'être blessé au genou lors de la récente défaite contre Crystal Palace, s'ajoutant aux malheurs de Luke Shaw, Jonny Evans, et Mason Mount, tous sur la touche.

Avec Altay Bayindir et Tom Heaton indisponibles, le gardien des moins de 21 ans Hubert Graczyk s'est retrouvé sur le banc lors de la victoire en FA Cup contre Leicester City. Pendant ce temps, le jeune Patrick Dorgu a fait ses débuts contre les Foxes mais a été retiré à la mi-temps, alors que Ayden Heaven était proche de faire sa première apparition, bien qu'il soit resté un remplaçant inutilisé.

