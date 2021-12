Tottenham-Liverpool : Jürgen Klopp se paye l'arbitre

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, s'en est pris à l'arbitre Paul Tierney sur le terrain après le match nul 2-2 de dimanche à Tottenham : "Je n'ai aucun problème avec les arbitres - seulement avec vous !". Jürgen Klopp a estimé que Harry Kane aurait dû être expulsé pour une faute sur Andy Robertson en première mi-temps, mais l'attaquant des Spurs n'a reçu qu'un carton jaune. Plus tard dans la mi-temps, Diogo Jota a vu sa demande d'obtenir un penalty après une faute d'Emerson Royal être ignoré.

Tottenham-Liverpool (2-2) : Les Spurs et les Reds dos à dos

Andy Robertson a ensuite reçu un carton rouge pour une faute sur Emerson Royal en seconde période. Klopp n'a pas eu à se plaindre de cette décision, mais il s'est demandé pourquoi elle justifiait une examination de la VAR alors que la faute d'Harry Kane en première période ne l'a pas été. Klopp s'est immédiatement rendu dans le rond central après le coup de sifflet final pour trouver l'arbitre de la rencontre, Tierney, avec les micros sur le terrain qui ont capté la colère du technicien allemand.

Klopp a un problème de longue date avec M. Tierney

"Je n'ai aucun problème avec les arbitres, seulement avec toi", a lancé l'entraîneur des Reds. Jürgen Klopp n'était pas non plus très satisfait de l'explication de Tierney pour ne pas avoir donné un penalty à Jota. "Vous me dites que ce n'est pas un penalty parce qu'il [Jota] s'arrête ?". Klopp a dit avec colère. L'Allemand a poursuivi sa colère envers l'arbitre de la rencontre après le match, déclarant à Sky Sports : "Il y avait évidemment beaucoup d'autres choses qui ont eu une influence dans ce match, mais certaines de ces questions sont meilleures à poser à M. Tierney".

"Nous pouvons donner un carton rouge à Robertson, ce n'est pas l'action la plus intelligente de sa vie. Mais l'intervention de Kane c'est définitivement un carton rouge, aucun doute là-dessus. Donc nous avons un VAR assis là, et il regarde à nouveau la situation de Robertson. Bien, c'est pour ça qu'il est là. Qu'est-ce qu'il a fait dans la situation de Kane ? Et pour le penalty contre Diogo Jota, M. Tierney m'a dit qu'il pensait que Diogo s'arrêtait exprès parce qu'il voulait la faute", a ajouté l'Allemand.

Le penalty non sifflé à Jota reste en travers de la gorge

"Si vous voulez tirer, vous devez vous arrêter car vous ne pouvez pas courir et tirer en même temps. C'est toujours utile si vous avez vous-même joué au football dans le passé. Quand vous voyez la situation en arrière, où s'arrête-t-il ? Je ne comprends pas ça", a conclu Jürgen Klopp.

Klopp a peut-être été particulièrement contrarié par le résultat de dimanche, car il a fait perdre du terrain à Liverpool dans la course au titre. Manchester City a facilement battu Newcastle 4-0 plus tôt dans la journée de dimanche, ce qui lui a donné un avantage de trois points sur l'équipe de Klopp après le match nul contre les Spurs. Les Reds vont devoir reprendre leur marche en avant dès la prochaine journée lors du Boxing Day avec la réception de Leeds, bien mal en point ces dernières semaines.