Tottenham - Liverpool : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Tottenham vs Liverpool

Comment regarder le match de Premier League entre Tottenham et Liverpool, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les deux équipes.

Avant de s'affronter en demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise, Tottenham Hotspur et Liverpool croisent le fer dans un duel très attendu de la Premier League à North London ce dimanche.

L'équipe d'Ange Postecoglou est sortie victorieuse 4-3 d'une bataille très disputée contre Manchester United plus tôt cette semaine, tandis que les Reds, leaders du championnat, ont battu Southampton 2-1, gardant en vie leurs rêves d'un quadruplé historique.

Les Spurs de Postecoglou peuvent-ils sécuriser une victoire significative pour renforcer leur poussée vers une place dans le top quatre ? Ou Liverpool d'Arne Slot continuera-t-il sa série impressionnante et réaffirmera-t-il sa domination en championnat ?

Avec un éventail de puissance offensive, les deux équipes promettent d'offrir un spectacle, avec du divertissement garanti du début à la fin.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Tottenham vs Liverpool ?

La rencontre entre Tottenham et Liverpool sera à suivre ce dimanche 22 décembre 2024 à partir de 17h30 sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Tottenham vs Liverpool

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Le match de Premier League entre Tottenham et Liverpool se jouera au Tottenham Hotspur Stadium à Londres, en Angleterre.

Il débutera à 17h30, heure française le dimanche 22 décembre 2024.

Infos des équipes & compositions

Infos de l'équipe de Tottenham

Tottenham continue de se débattre avec une défense touchée par des blessures pendant cette période festive exigeante. Ben Davies (ischio-jambiers), Cristian Romero (cuisse), Micky van de Ven (ischio-jambiers) et Guglielmo Vicario (cheville) restent indisponibles, tandis que Mikey Moore (maladie), Wilson Odobert (ischio-jambiers), Richarlison (ischio-jambiers) et le suspendu Rodrigo Bentancur sont également absents.

Une lueur d'espoir réside dans Timo Werner, qui pourrait revenir après une infection virale. Pendant ce temps, Destiny Udogie, qui est sorti prématurément lors du match contre Southampton, a manqué le match de la Coupe EFL uniquement à cause de douleurs et devrait se rétablir à temps pour affronter Mohamed Salah dimanche. Le changement probable dans l'équipe d'Ange Postecoglou verra Udogie remplacer Djed Spence, malgré la récente bonne forme de Spence. De plus, le capitaine Son Heung-min a besoin d'une seule passe décisive pour dépasser le record du club de Darren Anderton de 68 passes décisives en Premier League, qu'il a égalé le week-end dernier.

Infos de l'équipe de Liverpool

Les préoccupations défensives de Liverpool sont moins prononcées, avec Conor Bradley (ischio-jambiers) et Ibrahima Konate (genou) étant leurs seuls absents prévus. Andy Robertson est de retour en lice après avoir purgé sa suspension en Coupe EFL, bien que l'Écossais ait eu du mal à trouver sa forme cette saison. Avec Kostas Tsimikas qui se remet maintenant d'une blessure à la cheville, le défenseur grec pourrait être privilégié pour cette confrontation cruciale.

Complètement reposé après avoir été mis de côté en début de semaine, Mohamed Salah est au bord de l'histoire. La superstar égyptienne a déjà accumulé 13 buts et neuf passes décisives dans la saison 2024-25 de Premier League et est sur le point de devenir le premier joueur à atteindre les deux chiffres dans les deux catégories avant Noël en une seule campagne.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classements