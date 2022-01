Tottenham : les mots forts de Conte sur Harry Kane

S'exprimant avant le match aller de la demi-finale de la Carabao Cup des Spurs contre Chelsea, le coach italien a évoqué le désir de l'Anglais de quitter le club l'été dernier.

"Je connaissais la situation l'été dernier et, quand Harry a décidé de rester à Tottenham, j'ai trouvé un joueur totalement impliqué dans ce projet... si nous voulons penser à construire quelque chose pour gagner, Harry doit être un point de départ", a déclaré Conte.

"Je comprends la situation de Harry. Lorsque vous terminez votre carrière, vous pouvez voir vos apparitions et les équipes pour lesquelles vous les avez faites mais, en même temps, il est juste de voir ce que vous avez gagné. C'est important, surtout pour les meilleurs, les meilleurs joueurs.

"Je pense que lorsque Tottenham m'a fait venir ici, ils voulaient envoyer un signal à l'extérieur, et peut-être aussi à nos joueurs.... Nous devons essayer de construire une situation où nous sommes tous impliqués et d'essayer de créer une situation où nous pouvons être compétitifs pour essayer de gagner."

La forme d'Harry Kane cette saison

Kane a trouvé le chemin des filets à quatre reprises et fourni une passe décisive en 17 matches de Premier League cette saison, ce qui est bien en deçà de ses chiffres habituels, mais il a marqué trois buts lors des quatre derniers matches de championnat des Spurs et semble retrouver sa forme.

Il convient de noter que, la saison dernière, le joueur de 28 ans a inscrit 23 buts et délivré 14 passes décisives en 35 matches de Premier League, ce qui lui a permis de remporter le Soulier d'or et d'obtenir le plus grand nombre de passes décisives de la division.