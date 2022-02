Tottenham : Le coup de gueule de Conte

Antonio Conte n'est en poste à Tottenham que depuis quelques mois, mais il découvre, comme ses prédécesseurs, à quel point il est difficile de fonctionner sous la direction du président Daniel Levy.

Conte s'énerve sur les transferts

L'Italien a été déçu par les transactions du club lors de la fenêtre de transfert de janvier, et a exprimé ses frustrations après le départ de Tanguy Ndombele, Dele Alli, Giovani Lo Celso et Bryan Gil.

"Ce qui s'est passé en janvier n'est pas facile. Quatre joueurs sont partis en janvier. Quatre joueurs importants pour Tottenham, deux sont arrivés", a-t-il déclaré à Sky Italia.

"Donc même numériquement au lieu de vous renforcer, vous avez peut-être, sur le papier, affaibli".

"Si vous voulez grandir plus vite et si vous voulez être compétitif plus vite, vous avez besoin de joueurs avec beaucoup d'expérience".

Il a ensuite laissé entendre que les deux joueurs qui ont été signés, Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentancur, soulignent l'accent mis par les Spurs sur la jeunesse plutôt que sur les produits finis.

L'article continue ci-dessous

"Bentancur et Kulusevski sont les perspectives idéales pour Tottenham", a déclaré Conte.

"Parce que Tottenham cherche des jeunes joueurs, des joueurs à développer, pas des joueurs prêts".