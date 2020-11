Tottenham : l'anecdote étonnante de Reguilon sur Bale

Questionné sur Gareth Bale, Sergio Reguilon a livré une anecdote des plus surprenantes dans des propos relayés par Marca.

Le défenseur espagnol, prêté par le à cette saison, est notamment revenu sur son adaptation chez les Spurs : "Il fait noir à 17 heures et malgré le fait que ce soit une ligue différente, j'ai tendance à bien m'adapter à de nouvelles situations. Partout où je dois jouer, je le ferai, que ce soit en ou ailleurs. Je suis très bien avec mes nouveaux coéquipiers et Son et Hojbjerg sont de bons gars."

Reguilon a aussi été sondé sur José Mourinho: "Très bien, super, j'aime ce type d'entraîneur intense. Comme c'est le cas avec tous les managers, il s'énerve quand on ne gagne pas mais il est très proche des joueurs".

Enfin l'ancien défenseur du Real Madrid a forcémét été interrogé sur son coéquipier Gareth Bale et dévoile une anecdote amusante à son sujet : "Il est très heureux et j'ai l'air sous un jour différent. La langue et la communication sont tout pour lui. Son espagnol est bon, eh bien, c'est comme mon anglais. Il semble plus heureux avec les habitudes ici. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils lui ont créé des trous de golf au centre d'entraînement. Ce ne sont que des trous courts mais je n'arrive pas à y croire. Il n'a pas mal fait au Real Madrid et je ne sais pas s'il reviendra là-bas".