Tottenham - Kane bat le record de buts dans le derby de Londres

L'attaquant des Spurs a inscrit face aux Gunners son 250e but en carrière et devient le meilleur buteur de l'histoire du derby de Londres.

Harry Kane est devenu le meilleur buteur de tous les temps dans le derby du nord de Londres grâce à son très beau but en première mi-temps lors de sa victoire 2-0 contre dimanche.

Le capitaine de l' , qui avait déjà délivré une passe décisive pour son coéquipier Son Heung-min pour l'ouverture du score au Hotspur Stadium, a inscrit un tir à bout portant juste avant la pause.

Le 11e but de Kane lors d'une rencontre entre les Spurs et les Gunners lui permet de dépasser l'ancien attaquant des deux équipes Emmanuel Adebayor, qui avait déjà marqué 10 buts lors de ses séjours dans les deux clubs.

11 - Harry Kane is now the outright top scorer in North London derbies in all competitions with 11 goals. Superman. pic.twitter.com/9GkqQcIOXR — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2020

Ce but de Kane a également marqué une étape personnelle remarquable pour le jeune homme de 27 ans, puisqu'il s'agit de son 250e but depuis le début de sa carrière professionnelle en club et en sélection, ainsi que son 100e à domicile pour Tottenham, toutes compétitions confondues.

Il a maintenant inscrit 202 buts pour l'équipe de Jose Mourinho, neuf pour Millwall, cinq pour Leyton Orient, deux pour et 32 pour Three Lions.

Kane a été parfaitement servi par son partenaire habituel, Son, un duo en pleine réussite depuis le début de la saison. Ils comptent désormais 31 buts inscrits par l'un sur une passe de l'autre, à cinq longueurs du duo Drogba-Lampard.

"On se sent bien, c'est tout. Peut-être qu'on arrive à la fleur de l'âge. Comprendre le jeu et l'autre. Nous sommes ravis du résultat et de la façon dont nous avons défendu", a notamment confié l'attaquant anglais à Sky Sports au coup de sifflet final.

"Fantastique. Exactement ce que nous avons prévu. La deuxième mi-temps a été un peu difficile - ils n'ont pas créé trop d'occasions. C'est une saison où nous tirons tous dans la bonne direction. Nous défendons et nous taclons tous. Je suis heureux de le faire et de gagner des matchs et c'est le plus important."

Après avoir pris 10 points sur les quatre dernières journées de championnat - pour autant de clean-sheet - les Spurs sont en tête du classement en , à égalité de points avec . Des Reds qu'ils retrouveront le 16 décembre prochain, avant une période des fêtes particulièrement chargée.