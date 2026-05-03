Tottenham Hotspur s’impose brillamment à l’extérieur et quitte la zone de relégation

Dimanche soir, Tottenham Hotspur a probablement réalisé un pas décisif vers le maintien en s’imposant 2-1 sur la pelouse d’Aston Villa. Bien dirigée par Roberto De Zerbi, l’équipe londonienne a dominé la rencontre et repris la dix-septième place, repoussant West Ham United un peu plus bas au classement.

Trois Néerlandais étaient titulaires à Birmingham : Ian Maatsen et Lamare Bogarde côté Villa, et Micky van de Ven chez les Spurs. Xavi Simons était logiquement absent après sa grave blessure au genou subie la semaine passée.

Les visiteurs ont bien entamé la rencontre et ont ouvert le score dès la 12^e minute : Conor Gallagher a récupéré un ballon perdu et a surpris Emiliano Martínez d’une frappe puissante à 25 mètres (0-1). Un avantage qui a déclenché une joie immédiate chez les Londoniens.

Les visiteurs ont immédiatement enchaîné : João Palhinha a frappé le poteau de loin, puis Emiliano Martínez a repoussé une tentative de Randal Kolo Muani. À l’heure de jeu, Richarlison a finalement doublé la mise d’une tête sur un centre de Mathys Tel (0-2).

La frustration était immense à Villa Park, car les supporters n’avaient absolument pas envisagé ce scénario. L’équipe d’Unai Emery était complètement dépassée et n’avait absolument rien à dire en première mi-temps. Elle ne pouvait donc pas se plaindre d’un score de 0-2 à la pause.

Il a fallu attendre la 61^e minute pour qu’Aston Villa cadrent enfin, sans pour autant ébranler des Londoniens sereins. Mieux, les visiteurs ont même failli alourdir le score par Djed Spence. La réduction du score d’Emiliano Buendía dans le temps additionnel (96^e) n’a été qu’un maigre réconfort : 1-2.

Tottenham a maîtrisé sa fin de match pour s’imposer et sortir de la zone de relégation avec 37 points. À trois journées de la fin, le club a son destin entre les mains, West Ham United n’étant qu’à un point. D’ici la clôture du championnat, Van de Ven et ses coéquipiers recevront Leeds United et Everton, et se rendront sur la pelouse de Chelsea.