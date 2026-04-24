Tottenham Hotspur s'enfonce encore davantage après la débâcle totale de Brobbey et Roefs

Vendredi soir, Tottenham Hotspur a vu sa situation se dégrader un peu plus, sans même avoir joué. Son rival Nottingham Forest a en effet atomisé Sunderland sur sa pelouse : 0-5.

Les visiteurs ont rapidement pris les devants : sur un centre venu de l’aile, Trai Hume a tenté une interception mais a malheureusement dévié le ballon dans ses propres filets.

Les événements se sont ensuite précipités : dix minutes après l’ouverture du score, Chris Wood, de retour de blessure, a doublé la mise, signant son premier but depuis août.

Trois minutes plus tard, Morgan Gibbs-White expédiait une frappe puissante dans l’angle opposé pour le 0-3 (34^e).

Trois minutes plus tard, la mêlée profite à Igor Jesus, qui conclut du gauche et porte le score à 0-4.

En seconde période, Sunderland a légèrement relevé la tête. Un but a été refusé à Nordin Mukiele pour une faute sur le gardien Matz Sels. En fin de match, profitant d’espaces, Elliott Anderson a conclu le festival : 0-5.

Grâce à ce succès, Nottingham totalise désormais 39 points en 34 matchs, tandis que Tottenham en compte 31 en 33 rencontres. La tâche des Spurs se complique un peu plus, même si le club peut encore rattraper West Ham United, crédité de 33 points en 33 matchs.



