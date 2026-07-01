Selon Fabrizio Romando, Tottenham Hotspur s'apprête à recruter le milieu de terrain portugais Mateus Fernandes. Le milieu de terrain portugais a reçu l’autorisation de West Ham United pour passer la visite médicale. Le club londonien versera un montant fixe de 85 millions de livres sterling, soit près de 99 millions d’euros, pour recruter Fernandes, ce qui en fera d’emblée le transfert le plus onéreux de l’histoire du club.

Âgé de 21 ans, Fernandes a fait ses débuts avec le Portugal début avril, mais ne figure pas dans la sélection de Roberto Martínez pour la Coupe du monde. Grâce à ses performances convaincantes sous le maillot des Hammers, le jeune milieu a attiré l’attention de plusieurs clubs ces derniers mois, dont Manchester United.

Mi-juin, Sky Sports annonçait que les Red Devils préparaient une première offre pour le joueur, mais le transfert à Old Trafford n’aura finalement pas lieu. C’est Tottenham qui remporte la mise et s’assure sa signature.

Recruté l’été dernier à Southampton pour environ 44 millions d’euros, le milieu de terrain avait été l’un des rares points positifs d’une saison sinistrée chez les Hammers.

Relégué de Premier League lors de la dernière journée, le club londonien est contraint de céder ses joueurs clés.

Fernandes était encore sous contrat avec West Ham jusqu’en 2030. Les Hammers encaissent désormais la somme record pour ce joueur, qui compte une seule sélection avec le Portugal.

Xavi Simons détenait jusqu’ici le record du transfert le plus cher de l’histoire de Tottenham (65 millions d’euros), mais l’arrivée de Fernandes fait grimper la facture de plusieurs millions supplémentaires. Les Spurs, qui ont évité de justesse la relégation la saison passée, entendent ainsi aborder l’exercice à venir avec de plus grandes ambitions.

Pour se renforcer, les Spurs ont déjà recruté Andy Robertson et Marcos Senesi, libres de tout contrat en provenance de Liverpool et de Bournemouth, ainsi que l’international néerlandais Jan Paul van Hecke, en provenance de Brighton & Hove Albion pour soixante millions d’euros.