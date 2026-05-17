Tottenham Hotspur reçoit un formidable coup de pouce dans sa lutte contre la relégation

La relégation se profile de plus en plus sérieusement pour West Ham United. L'équipe de l'entraîneur Nuno Espírito Santo s'est inclinée 3-1 dimanche sur la pelouse de Newcastle United, et occupe, à une journée de la fin, la 18e place tant redoutée de la Premier League.

Dès l’entame, les intentions des Magpies, avec Sven Botman titulaire, étaient évidentes. Harvey Barnes et Nick Woltemade se créèrent plusieurs occasions sans succès immédiat. C’est pourtant ce même duo qui ouvrit le score à la 15^e minute : centre de Barnes, conclusion de Woltemade.

Les Magpies ont rapidement doublé la mise : profitant d’un immense espace derrière la défense des Hammers, l’attaquant William Osula s’est présenté seul face au gardien et a conclu avec sang-froid (2-0).

Malgré l’activité de Crysencio Summerville, West Ham semblait déjà hors course, même si Taty Castellanos se créait une belle occasion. De l’autre côté, Bruno Guimarães frôlait lui aussi le cadre. À la 65e minute, le 3-0 est finalement tombé : Osula concluait une nouvelle action bien construite.

Castellanos a immédiatement répliqué : un long dégagement de Mads Hermansen a rebondi une fois avant que l’Argentin ne lobe superbement Nick Pope (3-1). L’attaquant a ensuite heurté la barre de près, mais Newcastle a tenu bon.

La relégation semble désormais presque inévitable pour West Ham, qui n’a plus qu’un match à disputer, à domicile contre Leeds United. Tottenham Hotspur, deux points au-dessus de la ligne de relégation, doit encore jouer deux fois : à Chelsea puis contre Everton à domicile. Avec 49 points, Newcastle pointe à la 11e place de la Premier League et ne peut plus espérer qu’une qualification européenne théorique.