Tottenham Hotspur pulvérise son record de transfert avec une opération estimée à 115 millions d’euros

Tottenham Hotspur a trouvé un accord avec Newcastle United pour le transfert de Sandro Tonali, selon les informations de David Ornstein, journaliste pour The Athletic. L’opération, bonus inclus, s’élève à environ 115 millions d’euros. Après avoir réussi sa visite médicale, le milieu de terrain italien s’engagera pour plusieurs années avec le club londonien.

Les deux clubs négociaient depuis plusieurs semaines, et Tottenham suivait de près le milieu de terrain italien, sous contrat à Newcastle jusqu’en 2028. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève actuellement à 80 millions d’euros.

Tottenham était en concurrence avec Manchester City, tandis qu’Arsenal avait également été cité. C’est toutefois l’entraîneur Roberto De Zerbi qui remporte la bataille pour s’attacher les services de Tonali.

Âgé de 26 ans, Tonali porte les couleurs de Newcastle United depuis 2023 et a contribué à la victoire en EFL Cup 2025. Formé en Italie, il a précédemment évolué à Brescia puis à l’AC Milan.

Très actif sur le marché des transferts, Tottenham a déjà recruté Andy Robertson, Marcos Senesi et Martin Dubravka en tant que joueurs libres, puis a déboursé 60 millions d’euros pour arracher Jan Paul van Hecke à Brighton & Hove Albion.

Selon Fabrizio Romano, le club londonien s’apprête aussi à recruter le milieu portugais Mateus Fernandes, qui a obtenu l’autorisation de West Ham United pour passer la visite médicale.

Les Londoniens du Nord verseront un montant forfaitaire de 85 millions de livres sterling, soit près de 99 millions d’euros, pour s’attacher les services du Portugais. Fernandes devient ainsi d’emblée le transfert entrant le plus cher de l’histoire du club, dépassant le record de Xavi Simons, recruté 65 millions d’euros.