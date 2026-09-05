Tottenham Hotspur déçoit encore et attend toujours son premier but en Premier League cette saison

Tottenham Hotspur n’a pas non plus réussi à gagner son troisième match de Premier League de la saison. Après des défaites contre Brentford (3-0) et Newcastle United (0-2), les Londoniens n’ont pas fait mieux qu’un 0-0 samedi sur la pelouse de Nottingham Forest, qui a un peu mieux démarré que les Spurs avec deux points.

Les Spurs ont plutôt bien débuté et auraient pu prendre rapidement l’avantage par l’intermédiaire d’Omar Marmoush. L’Égyptien a toutefois déçu avec une frappe qui a filé à côté du poteau gauche. En face, Morgan Gibbs-White s’est signalé par une tentative d’avertissement qui s’est envolée au-dessus.

Ce furent d’ailleurs quelques rares temps forts d’une première période très décevante. Après la pause, Micky van de Ven s’est rapidement mis en évidence. L’international néerlandais, qui formait une charnière centrale avec Jan Paul van Hecke, a placé une tête à côté sur corner.

L’entraîneur des Spurs Roberto De Zerbi a notamment fait entrer Mohammed Kudus, et le Ghanéen a immédiatement apporté un peu de dynamisme au jeu offensif des Londoniens.

Malgré cela, Forest a cru ouvrir le score lorsque Neco Williams a poussé le ballon au fond sur sa ligne après une situation burlesque entre Van Hecke et Sandro Tonali. La VAR a toutefois constaté une main du Gallois, qui a donc vu son but refusé.

Presque dans la foulée, les Spurs auraient dû frapper. Marmoush a profité d’un espace immense et aurait dû décaler Kudus, totalement démarqué. L’attaquant a tenté sa chance en solitaire, a complètement échoué, et Kudus n’a pas pu cacher sa colère.

En fin de match, cela aurait tout de même pu bien se terminer pour les Spurs, quand Kudus a délivré un centre d’une grande finesse sur la tête de son coéquipier entré en jeu Dominic Solanke. L’ancien attaquant de Vitesse a malheureusement placé sa tête au-dessus : 0-0.



