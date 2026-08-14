Tottenham en négociations avancées avec une star de Liverpool

Tottenham est entré en négociations avancées en vue de recruter le Néerlandais Cody Gakpo, l'ailier de Liverpool, dans le cadre de la volonté du club londonien de renforcer son secteur offensif avant le début de la nouvelle saison.

Le journaliste allemand de la chaîne « Sky Sport », Florian Plettenberg, a déclaré ce vendredi que Tottenham menait des discussions concrètes avec Gakpo, et qu'il avait déjà établi des contacts avec Liverpool au sujet de la possibilité de finaliser l'opération, des sources proches du joueur confirmant qu'aucun accord n'a été trouvé jusqu'à présent, même si un transfert aux Spurs représente une option sérieuse pour l'international néerlandais.

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L'intérêt de Tottenham pour Gakpo intervient alors que l'entraîneur Roberto De Zerbi cherche à étoffer ses options offensives, tandis que des rapports de presse indiquent que Liverpool préfère toujours conserver le joueur et n'étudiera pas facilement son départ avant d'avoir sécurisé des solutions offensives adéquates.

Gakpo avait rejoint Liverpool en janvier 2023 en provenance du club néerlandais du PSV Eindhoven, et il est devenu au cours des saisons passées un élément important de l'équipe. Son contrat actuel avec les Reds court jusqu'en 2030, après sa prolongation en août 2025.

L'attaquant néerlandais a livré des prestations remarquées avec la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026, inscrivant 3 buts en 4 matches, avant de quitter le tournoi face au Maroc aux tirs au but en huitièmes de finale.



