Un match qui a vu Harry Kane marquer un penalty et Rob Holding être expulsé en première mi-temps.

Après la rencontre, Mikel Arteta s'est plaint du niveau de l'arbitrage de Paul Tierney.

"Je veux que l'arbitre vienne devant les caméras et explique ses décisions parce que nous étions si excités de jouer ce match et cette belle occasion a été détruite ce soir", a déclaré Arteta.

""Si je dis ce que je pense, je serai suspendu pendant six mois, mais je veux être sur le banc de touche pour notre prochain match lundi soir"".

Conte s'en prend à Arteta lors de sa conférence de presse

Antonio Conte estime toutefois que son homologue devrait passer plus de temps à travailler sur les erreurs d'Arsenal, au lieu de fustiger les officiels.

"Arteta est un très bon entraîneur mais il vient de commencer ce travail et il doit être plus concentré sur son équipe et ne pas continuer à se plaindre", a déclaré Conte après coup.

"En six mois chez les Spurs, je l'ai beaucoup écouté se plaindre. Il faut qu'il soit plus calme.

"Mais s'il ne veut pas accepter mes conseils, je m'en fiche".

"Le carton rouge était clair pour moi et si nous voulons nous plaindre, nous avons l'occasion à chaque match de parler des arbitres, des décisions et des matchs reportés.

"N'oubliez pas qu'Arsenal a bien fait de reporter ce match d'une manière incroyable alors qu'un seul joueur avait le COVID-19. Je n'ai pas oublié cela car cela nous a mis un peu en colère.

"Si nous voulons nous plaindre, je peux aussi demander pourquoi nous devons rejouer dimanche à 12h00 et qu'Arsenal ne joue pas avant lundi soir et a un jour de repos de plus."

Dans la lutte pour la quatrième place et la dernière place en Ligue des champions, l'avance d'Arsenal sur Tottenham n'est plus que d'un point.