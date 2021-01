Tottenham - Avant le choc, José Mourinho parle de Jürgen Klopp

L'entraîneur des Spurs s'est exprimé sur le technicien de Liverpool, avant le choc entre les deux formations ce jeudi soir, en Premier League.

L'entraîneur de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré qu'il n'était "pas un ami" de Jürgen Klopp avant l'affrontement de son équipe face aux Reds, ce jeudi soir. Néanmoins, le Portugais admet qu'il a un grand respect pour l'Allemand, qui réalise un travail de grande qualité depuis son arrivée à Liverpool.

Jose Mourinho et Jürgen Klopp figurent parmi les entraîneurs les plus titrés et les mieux notés du football mondial et ils s'affrontent dans un match qui verrait le vainqueur entrer dans le top quatre devant West Ham, tandis que les Spurs ont joué un match supplémentaire que les pensionnaires d'Anfield Road.

Avant ce choc, Jose Mourinho a comme à son habitude tenté de mettre de l'huile sur le feu, affirmant qu'il était convaincu que les autres dirigeants de haut niveau ne sont pas traités de la même manière que lui. "Ce que je peux dire, c’est que lorsque je ne me suis pas bien comporté, j’en ai payé le prix", a-t-il déclaré.

"C'est un collègue que je respecte, avec lequel je n'ai aucun problème"

"Et j’ai payé le prix de deux manières : l’une était de voir les matchs à la télévision dans le vestiaire et un autre était de lourdes amendes et j’ai le sentiment que, pour certains autres gars, cela ne se passe pas de la même manière. Il ne se passe pas la même chose avec eux", a ensuite pesté l'ancien du Real Madrid.

À la suite de ces commentaires, Mourinho a admis son respect pour son homologue vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, bien qu'il ait ajouté que le duo ne partageait pas d'amitié en raison de la brève nature de leurs rencontres à ce jour. "Je ne suis pas un ami de Jurgen parce que je n'ai jamais eu de temps avec Jurgen. Quand vous connaissez bien la personne, vous pouvez dire : "Je l'aime bien, c'est mon ami" ou "Je ne l'aime pas, ce n'est pas mon ami", a-t-il ajouté.

"Avec Jurgen, c'est cinq minutes avant un match et cinq minutes après un match. Ce que je peux dire à propos de Jurgen, c'est que c'est un collègue que je respecte, avec lequel je n'ai aucun problème. Et je crois qu'il en est de même avec moi. Aucun problème du tout". Ce jeudi soir, ils ne se feront aucun cadeau.