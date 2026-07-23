Ferran Torres, sacré champion du monde, continue de profiter de ses vacances d'été sur l'île d'Ibiza, dans l'attente de la réunion prévue la semaine prochaine avec la direction du Barça, afin de statuer sur son avenir.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que Torres a passé quelques heures à Barcelone, après son arrivée mardi dernier en compagnie de 5 de ses coéquipiers du club catalan, avant de partir pour Ibiza.

Torres suscite un grand engouement à Ibiza, où il se trouve avec son coéquipier en sélection espagnole, Marcos Llorente, tandis que les supporters se pressent pour prendre des photos avec lui et obtenir son autographe.

Il ne s'est d'ailleurs pas contenté de la compagnie de Llorente : Ferran a également retrouvé son coéquipier du Barça, Lamine Yamal, hier mercredi, au club Lío dans la ville d'Ibiza, où tous deux ont été mis à l'honneur pour leur exploit au Mondial, selon ce qu'a révélé le journaliste Javi Hoyos sur son compte Instagram.

Dans le même temps, la valeur marchande de Ferran Torres a fortement augmenté, d'autant qu'il ne reste plus qu'une seule année avant la fin de son contrat avec le Barça.

Le joueur fait l'objet d'un intérêt sérieux de la part du Paris Saint-Germain, l'entraîneur Luis Enrique l'ayant contacté directement pour lui exposer son projet sportif ; l'Atlético Madrid suit également sa situation de près.

De son côté, le Barça souhaite prolonger le contrat du joueur, une réunion décisive étant attendue la semaine prochaine entre Ferran et la direction du club catalan, afin de connaître ses intentions concernant son avenir.