L'Espagnol Ferran Torres (26 ans), attaquant du Barça, a lié son avenir avec le club catalan à la volonté de ce dernier de le conserver, expliquant que toute discussion de prolongation dépendra de l'intérêt que le club lui manifestera.

Ces propos ont été tenus par Torres au sujet de son avenir lors de la tournée de l'équipe aux États-Unis, dans un entretien accordé au média sportif américain « Sportico ».

Torres, qui aborde sa situation avec sérénité et qui est lié au club par un contrat, a déclaré : « Le Barça doit prouver qu'il me veut. Ils peuvent venir négocier, et au final, on parlera de tout. »

L'attaquant espagnol a évoqué les informations qui le lient à l'intérêt de grands clubs européens, en premier lieu le Paris Saint-Germain, estimant que ces rumeurs profitent toujours au joueur. Il a ainsi affirmé : « Chaque fois que ces équipes te veulent, c'est une bonne chose. »

Malgré cela, Torres a insisté sur le fait que sa priorité reste le Barça, soulignant que son contrat actuel lui offre la tranquillité nécessaire pour envisager l'avenir. Il a conclu ses propos en déclarant : « J'ai un contrat avec le Barça. Il est vrai qu'au football on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais le bon côté, c'est que puisque j'ai un contrat, je peux attendre et prendre la décision moi-même. »