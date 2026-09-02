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Torino s’offre Ricardo Rodriguez : il était libre de tout contrat

Torino

Le directeur sportif du Torino Gianluca Petrachi a repris Ricardo Rodriguez, libre après la fin de son expérience au Betis Séville, au Torino depuis la liste des joueurs libres, après la clôture du mercato, afin de renforcer le couloir gauche.


Le Suisse a porté le maillot du Torino pendant quatre saisons, de 2020 à 2024, totalisant 129 apparitions toutes compétitions confondues. Le défenseur suisse était arrivé après ses expériences à Wolfsburg, Milan et au PSV, en signant un contrat de quatre ans.


La première saison, celle de 2020/21, fut compliquée tant sur le plan personnel que pour l’ensemble de l’équipe. Le Torino a terminé le championnat à la 17e place, n’assurant son maintien que lors des dernières journées. Rodriguez a disputé 16 matches de Serie A et a été utilisé principalement comme arrière gauche, trouvant aussi du temps de jeu dans l’axe. Il est désormais de nouveau à la disposition d’Ignazio Abate.



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