Torino, l’arrivée de Perri en provenance de Leeds est sur le point d’être bouclée : formule et calendrier de l’opération

Les prochaines heures seront décisives pour un nouveau coup du Torino, celui que les supporters attendent depuis le début du mercato estival, à savoir le gardien. Le prometteur Mscardi ne suffit pas. Il faut un renfort d’expérience que le directeur sportif Petrachi a trouvé en la personne du gardien brésilien Lucas Perri après avoir vu s’envoler les pistes menant à Gill, Ravaglia et Livakovic.





Ce qui bloque le transfert de Perri, c’est le retard pris dans l’officialisation du passage de Trafford de Manchester City à Leeds, le gardien anglais allant remplacer le partant né en 1997. Dès que le transfert sera officialisé, Perri sera prêt à rejoindre le Torino, passer sa visite médicale, signer son contrat et commencer sa nouvelle aventure en Serie A. Probablement dès ce soir, avec un joueur qui passerait ainsi sa visite médicale avec le Torino dans la journée de demain.