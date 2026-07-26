Torino, des renforts arrivent pour Abate : Perri en approche, Comuzzo proche pour la défense

Le Torino continue de travailler sur le marché des transferts dans le sens des arrivées. L’un des objectifs affichés du club est de trouver un nouveau gardien à qui confier la place de titulaire. Le choix s’est porté sur Lucas Perri, gardien brésilien né en 1997. Il manque le feu vert définitif de Leeds, qui arrivera dès que le club anglais aura bouclé l’opération Trafford avec Manchester City.





Après avoir bouclé l’arrivée libre de Comert, Petrachi est prêt à offrir un autre renfort défensif de valeur à Abate : les négociations sont avancées avec la Fiorentina pour Comuzzo.