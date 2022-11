Top ou flop ? Thierry Henry juge Darwin Nunez

Thierry Henry porte un jugement sur le phénomène de Liverpool, Darwin Nunez.

Le joueur de 23 ans est arrivé à Anfield mais a divisé l'opinion publique en raison de son style et de sa finition irrégulière. Mais malgré cela, il a marqué sept buts en 15 matchs et a marqué contre Naples en fin de match lors de la victoire 2-0 de mercredi.

Thierry Henry, qui est considéré comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire de la Premier League, septième au classement des meilleurs buteurs de tous les temps, a porté un jugement sur Nunez dans son rôle pour CBS Sports.

"Ce dont il a besoin, c'est de confiance et le type de confiance dont je parle, c'est quand vous êtes au club et que vous sentez que vous allez jouer semaine après semaine, vous êtes un peu plus froid devant le but. Parce qu'il veut en faire tellement et faire plaisir à tellement de gens - il veut épater les fans de Liverpool - il se précipite. Il perd le contrôle du ballon au lieu de revenir sur son pied droit ou de le terminer proprement", a déclaré Henry.

"Je suis passé par là, quand vous arrivez et que vous êtes une grosse signature. Il remplace Sadio Mané et ce n'est pas facile à faire. Il en fait trop parfois au lieu d'être calme et cool. C'est le genre de gars qui, quand il en met un, ça commence à venir.

"Est-il un finisseur comme Robbie Fowler ? Je ne pense pas qu'il soit un finisseur comme Robbie Fowler, mais peu de gens le sont. Mais il a des buts en lui.

"Il est un peu plus difficile à manier, un peu plus comme un Alexis Sanchez ou un jeune Luis Suarez. Mais quand vous commencez à maîtriser ce à quoi vous êtes bon, je pense qu'il sera terrifiant."