Toni Kroos en remet une couche sur l'Arabie saoudite

Si vous avez regardé la Supercoupe d'Espagne du Real Madrid la semaine dernière, vous avez entendu les huées à l'encontre de Toni Kroos.

Les Blancos ont été très bien soutenus à Riyad, mais le milieu de terrain allemand a sans aucun doute été l’exception. La raison de cette situation est liée aux commentaires faits par Kroos au début de l’été. Il s’en est pris à l’Arabie saoudite pour l’afflux de joueurs dans son championnat, en particulier ceux qui sont encore très jeunes (comme Gabri Veiga).

Kroos a abordé la question dans son podcast « Einfach mal Luppen » (via Marca), qu’il anime avec son frère Felix. Le joueur de 34 ans a été surpris par les huées, même s’il a admis qu’elles ne l’avaient pas du tout affecté. « C’était quelque chose de nouveau et d’excitant. C’était une nouvelle expérience, quelque chose que je n’avais jamais vécu auparavant, mais je ne voulais pas la manquer. »

« Je ne m’y attendais pas du tout, je ne pensais même pas que c’était pour moi. En fait, je ne pense pas qu’il soit bon pour les jeunes joueurs de venir dans le championnat et de renoncer au développement, aux grands matches, au haut niveau en Europe, qu’ils pourraient certainement jouer, au profit de l’argent du championnat d’Arabie Saoudite. C’est ce que j’ai dit à l’époque, il y a environ six mois, et pour moi, c’était déjà oublié. »

« J’ai remarqué les huées à un moment donné de la première mi-temps contre Barcelone. Au début, je n’ai pas pensé qu’ils se référaient à moi, puis j’ai réalisé : « Oh, c’est pour toi, juste pour toi ». Je peux dire, du fond du cœur, que cela ne m’a pas gêné et que cela n’a pas affecté ma façon de jouer. Au contraire, c’était très amusant ». L’ancien du Bayern n’a clairement pas été affecté, puisqu’il a réalisé une excellente performance lors de la Supercoupe d’Espagne, que le Real Madrid a d’ailleurs ensuite remportée.