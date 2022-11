Toni Kroos à Manchester City, le transfert que personne n'attendait

Manchester City est intéressé par un transfert du milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, l'été prochain, car le contrat de l'Allemand expire l'

Les champions de Premier League sont à la recherche d'un nouveau milieu de terrain, car le contrat d'Ilkay Gundogan expire à la fin de la saison.

Gundogan n'a pas encore engagé son avenir au club et il est douteux qu'il prolonge. Gundogan et Kroos sont désormais libres de discuter d'un transfert vers des clubs étrangers à partir de début janvier et un transfert pourrait être envisagé pour les deux.

Selon Sport, Manchester City est un grand admirateur de Kroos et souhaite faire appel à son expérience pour la prochaine saison afin de faire progresser l'équipe.

City aurait déjà fait une approche en parlant à ses représentants, cependant, il y a quelques doutes de leur côté sur la conclusion d'un accord.

Le Real Madrid est fermement décidé à faire renouveler le contrat de Kroos et ne veut pas le perdre de sitôt, mais il attend le joueur.

Les dirigeants madrilènes veulent que le joueur leur dise comment il se sent mentalement et physiquement avant de décider de lui accorder une prolongation de contrat.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a déjà travaillé avec Kroos au Bayern Munich lors de la saison 2013-14 et le milieu de terrain n'a pas tari d'éloges à son égard.