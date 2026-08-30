Tolu vit une première rencontre bizarre avec Hans Kraay junior : « Il ne l’oubliera pas de sitôt ! »

Tolu Arokodare a fait une découverte particulière de Hans Kraay junior dimanche. Après Telstar - Ajax (0-4), l’attaquant s’est présenté devant la caméra d’ESPN, mais cela ne s’est pas déroulé sans accroc.

Kraay junior commence par faire remarquer que Tolu pourrait afficher un air un peu plus joyeux après la large victoire de l’Ajax, ce qui met visiblement l’attaquant mal à l’aise. Il est ensuite interrogé sur ce qu’il pense des défenseurs d’Eredivisie.

« Oui, je ne sais pas ce que tu veux que je réponde à ça », réagit-il. « Aujourd’hui, c’était différent par rapport aux matches précédents, un autre profil. Contre Sion, c’était plus physique, ce qui était aussi sympa à regarder pour les supporters. »

« En Eredivisie, les joueurs sont plus techniques, tout le monde veut jouer au football, ce qui est aussi agréable », poursuit-il. « Mais je n’ai pas vraiment quelque chose à dire sur les autres, je me concentre surtout sur moi-même et sur l’équipe. »

Dans le reste de l’interview, Kraay junior fait comprendre à plusieurs reprises que Tolu est populaire à Amsterdam, ce qui provoque un rire gêné sur le visage de l’attaquant.

« C’est un sentiment agréable, mais cela apporte aussi beaucoup de pression », répond-il ensuite sérieusement. « Tout le monde a de grandes attentes. J’essaie simplement de garder la tête froide et de rester concentré. Ce n’est pas facile, mais j’en profite quand même. Cela veut dire que je fais quelque chose de bien. J’espère pouvoir continuer sur cette lancée. »

« La première rencontre entre Tolu et Hans. Il ne l’oubliera pas de sitôt », réagit Milan van Dongen en riant. Hedwiges Maduro ajoute : « La prochaine fois, il se dira : “Oh non, le revoilà”. Non, Hans a bien fait les choses. »