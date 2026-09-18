Tolu Arokodare est récompensé pour son bon début à l’Ajax

Tolu Arokodare fait son retour en équipe nationale du Nigeria. L’attaquant de l’Ajax a été convoqué pour les matches de qualification contre Madagascar (25 septembre) et la Guinée-Bissau (29 septembre), en vue de la Coupe d’Afrique des nations de l’année prochaine.

Le sélectionneur Éric Chelle veut observer Tolu de près. L’avant-centre de l’Ajax compte dix sélections avec le Nigeria, sa dernière apparition remontant au match contre la RD Congo en novembre dernier.

Tolu n’avait pas été retenu par Chelle lors des deux précédentes trêves internationales. Cette fois, le grand attaquant est bien présent, même si la concurrence est rude. Victor Osimhen est normalement le premier choix au poste d’avant-centre du Nigeria. L’ancien Feyenoordais Cyriel Dessers n’a pas été convoqué.

Le Nigeria ne s’est pas qualifié pour la dernière Coupe du monde et tient donc absolument à décrocher sa qualification pour la Coupe d’Afrique des nations. Avec neuf points en trois matches, le début est en tout cas excellent. Les trois premiers du groupe C des qualifications se qualifient pour les barrages.

La phase finale de la Coupe d’Afrique des nations aura lieu l’été prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Plus tôt cette année, il a été annoncé que le nombre de participants serait élargi de 24 à 28 nations.

Le Nigeria a atteint la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations en 2024. La Côte d’Ivoire de Sébastien Haller s’était alors montrée trop forte pour les Super Eagles, qui entament cette trêve internationale avec Tolu.

Tolu réalise un solide début de saison à l’Ajax. L’attaquant de 25 ans en est à cinq buts en huit matches et a généralement la préférence sur Kasper Dolberg et Marcos Leonardo.