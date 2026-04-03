Tjaronn Chery prend une décision radicale en plein milieu de la saison

Tjaronn Chery met un terme à sa carrière internationale avec le Suriname, comme cela a été annoncé vendredi. Le milieu de terrain de 37 ans ne tentera pas une nouvelle fois de se qualifier pour une phase finale, maintenant que l'équipe nationale surinamaise a manqué la Coupe du monde cet été.

Chery a publié une déclaration concernant sa décision sur ses réseaux sociaux. « Tout a commencé il y a longtemps, chez les Suriprofs en 2012, jusqu’à la sélection nationale. C’était un rêve irréel, jusqu’au moment où nous étions sur le point de nous qualifier pour la Coupe du monde », écrit le milieu de terrain du NEC.

Le vétéran poursuit son récit : « J’ai déjà vécu beaucoup de choses au cours de ma carrière, mais mon grand rêve était d’aller à la Coupe du monde avec le Suriname. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus. Cela restera pour moi un moment douloureux dans ma carrière, d’autant plus que je sais que ce rêve ne sera malheureusement plus réalisable pour moi. »

Chery ne s'attarde pas sur sa déception et est surtout fier de sa carrière internationale. « Ce que nous avons accompli avec le staff et les meilleurs joueurs, et la façon dont nous avons fait connaître le Suriname dans le monde entier, est quelque chose dont on peut être extrêmement fier. À partir de maintenant, je vais profiter de la nouvelle génération qui arrive, et des garçons qui sont bien sûr déjà là. »

La décision de Chery de prendre sa retraite n'a rien à voir avec l'affaire du passeport. Le milieu de terrain avait été écarté par le NEC par mesure de précaution, mais après un entretien avec l'IND, il peut à nouveau jouer pour le club de Nimègue.

Etienne Vaessen, entre autres, ne tarit pas d’éloges sur Chery, qui tire sa révérence après avoir disputé dix matches internationaux. « Un homme au grand cœur. Je suis reconnaissant d’avoir pu jouer à tes côtés ! », écrit le gardien du FC Groningen sur Instagram.