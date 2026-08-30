Titulaire, Noa Lang ne peut empêcher Naples de s’incliner à domicile dans le choc

Naples a concédé dimanche sa première défaite en championnat de la saison. I Partenopei se sont inclinés 1-2 dans leur Stadio Diego Armando Maradona face à Côme. L’ancien attaquant du FC Utrecht Anastasios Douvikas a été le héros du match en inscrivant le but de la victoire avant même la pause. Côme a pris quatre points en deux matches, Naples en compte trois.

Bien que la première occasion sérieuse ait été pour Mathías Olivera, Côme a ouvert le score de manière méritée peu après. Assane Diao a éliminé Olivera avant de remettre en retrait pour Martin Baturina, qui a brillamment marqué en pivot : 0-1.

À peine une minute plus tard, Noa Lang, titulaire et très en vue, aurait pu égaliser. L’ailier gauche a repris de la tête au second poteau, juste devant le but, un centre parfait de Matteo Politano, mais sa tentative est passée de peu au-dessus.

À la demi-heure de jeu, Naples a finalement égalisé. Politano a servi Rasmus Højlund d’une passe appuyée, et l’attaquant a laissé filer le ballon sous sa semelle avant de décocher une frappe dévastatrice du gauche dans le petit filet opposé : 1-1.

Lang et ses coéquipiers n’ont pas profité longtemps de cette égalisation. Cinq minutes ont suffi à Côme pour reprendre l’avantage. Des cafouillages d’André-Frank Zambo Anguissa et d’Amir Rrahmani ont permis à Douvikas de marquer sans opposition : 1-2.

Après la pause, Naples s’est procuré peu d’occasions sérieuses d’égaliser. La plus grosse opportunité a peut-être été pour Olivera, qui a tiré au-dessus après un joli travail préparatoire de Lang. L’ancien joueur vedette d’Eredivisie a été remplacé à la 56e minute.

Dans le temps additionnel, Stanislav Lobotka a cru arracher un point en reprenant puissamment un ballon repoussé. Mais Lorenzo Lucca, lui aussi ancien de l’Ajax, était hors-jeu au départ de l’action, et le score est donc resté à 1-2.