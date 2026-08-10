Jordi Cruijff a de grands projets pour la suite du mercato estival, comme l’explique Mike Verweij dans le podcast Kick-off de De Telegraaf. En cas de départ de Mika Godts, l’Ajax voudra se renforcer avec pas moins de cinq joueurs.

Ce plan était déjà quelque peu connu, mais Verweij livre désormais davantage de détails. « Cela dépend étroitement du départ d’autres joueurs, dont Mika Godts, mais il faudra alors vraiment encore cinq recrues », commence-t-il.

Verweij sait précisément quels postes doivent encore être renforcés avant la fermeture du mercato au début du mois de septembre. « Un ailier gauche, un ailier droit, un numéro 6, un latéral gauche et un défenseur central droitier. »

« Pour le poste de latéral gauche, le nom de Jofre Torrents revient beaucoup, c’est bien du sérieux. En outre, Cruijff veut avoir sur les côtés des joueurs qui marquent des buts et qui apportent de la profondeur », explique Verweij, qui annonce ainsi une mauvaise nouvelle pour Steven Berghuis.

« Berghuis doit évidemment commencer à s’inquiéter, car il évolue actuellement comme ailier droit et n’a pas ce profil. C’est un joueur qui demande justement beaucoup le ballon et qui prend peu la profondeur. »

Berghuis a été titulaire contre le FK Vojvodina, le Shelbourne FC et le PEC Zwolle, mais il doit vraisemblablement donc craindre pour sa place dans l’équipe. Cela était déjà plus ou moins clair à travers les mots de l’entraîneur Míchel Sánchez dimanche dernier.

« Si Mika s’en va, nous avons besoin de deux joueurs de profondeur », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse. « Steven (Berghuis, NDLR) n’est pas un joueur qui prend la profondeur dans le dos de la défense. Si Mika part, alors nous devrons recruter deux joueurs qui ont cette qualité. »