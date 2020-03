Tite : "Neymar est essentiel mais pas irremplaçable"

L'entraîneur de la Seleção a admis que la star du PSG ajoute une dimension unique à son équipe mais ne veut pas lui donner trop de responsabilités.

Neymar est un membre "essentiel" de l'équipe brésilienne, mais il n'est pas "irremplaçable", selon Tite. À 28 ans, Neymar a déjà amassé un total impressionnant de 101 sélections pour son pays, tout en se hissant au troisième rang de la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de la Seleçao avec 61 buts, derrière Pelé et Ronaldo. La superstar du a disputé deux Coupes du monde pour le , les aidant à atteindre la demi-finale en 2014 et les huitièmes de finale en 2018, mais il n'a jamais remporté qu'un seul trophée au niveau international - la 2013.

Il a raté la chance remporter un trophée avec sa sélection l'été dernier après avoir subi une blessure à la cheville qui l'a empêché de disputer la Copa America, alors que le Brésil accédait à un premier titre continental en 12 ans en son absence. Neymar a mis cette déception derrière lui pour jouer un rôle clé dans les tentatives de conquête du PSG sur la scène nationale et continentale. L'attaquant brésilien a été fortement lié à un retour à Barcelone tout au long de son séjour au Parc des Princes, tout en exprimant ses regrets pour son transfert record en 2017.

"Avec lui, le potentiel de l'équipe n'est pas le même"

L'article continue ci-dessous

Cependant, il a semblé pleinement concentré sur ses fonctions dans la capitale française cette saison, marquant 18 buts en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Neymar était sur le point de revenir dans l'équipe brésilienne pour la Copa America 2020, mais le tournoi a maintenant été repoussé d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Tite a souligné que son équipe est capable de faire face à la difficulté sans sa star vedette, mais admet que le joueur le plus cher du monde apporte une "imprévisibilité" qui élève les normes "collectives" au sein du groupe.

Plus d'équipes

"Neymar vous rassure, car il apporte de l'imprévisibilité à votre jeu", a expliqué le sélectionneur du Brésil dans un entretien à Football. "Parce qu'il vous offrira une solution individuelle ou collective que les autres ne peuvent pas apporter, et avec lui, le potentiel d'une équipe n'est pas le même, car il va la sublimer. Le Neymar dont je parle, c'est celui qui était dans sa plénitude mentale et physique. Neymar est essentiel, mais pas irremplaçable".

Tite est à la tête du Brésil depuis 2016 et affiche un taux de victoire impressionnant de 70% sur ses 48 matchs sur le banc de touche, mais il a fait l'objet de nombreuses critiques après l'élimination de son équipe dès les huitièmes de finale de la 2018 en face à la . Le triomphe en Copa America a aidé à compenser cet échec, l'entraîneur de 58 ans ajoutant à propos de la pression qu'il subit tout en dirigeant la sélection la plus titrée du monde: "La position est devenue très exposée, la responsabilité est immense et chaque entraîneur est confronté avec le même défi. "