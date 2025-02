Tirage des quarts de finale de la Coupe de France : Le PSG connait son prochain adversaire

Bourgoin Jallieu vs Reims

Cannes vs Dives-Cabourg

Toulouse vs Guingamp

Stade Briochin vs Nice

Le Mans vs Paris Saint-Germain

Le tirage au sort de la Coupe de France a eu lieu ce jeudi : le PSG a désormais un boulevard pour atteindre le dernier carré.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a révélé ses affiches et offre au Paris Saint-Germain un chemin a priori dégagé vers les demi-finales. Après avoir éliminé Le Mans (2-0) en huitièmes de finale, les Parisiens affronteront un adversaire largement à leur portée, à savoir Saint-Brieuc. Le champion de France et tenant de ce trophée échappe à un duel face à Brest, évitant ainsi un quatrième affrontement ce mois-ci après leurs deux rencontres en Ligue des Champions et celle en Ligue 1.

Saint-Brieuc face à un nouveau défi

De son côté, le Stade Briochin, véritable sensation de cette Coupe de France, est heureux de ce tirage, même si cela signifie certainement la fin de son épopée. Après avoir éliminé successivement Annecy puis créé la surprise en battant Nice (2-1), le club de National 2 devra réaliser un nouvel exploit pour espérer atteindre les demi-finales. La tâche s'annonce ardue, mais les Briochins ont déjà prouvé qu'ils pouvaient déjouer tous les pronostics.

Guingamp et Angers en embuscade

Autres équipes à surveiller, Guingamp et Angers continuent leur parcours. Les Guingampais, champions de la Coupe de France en 2009 et 2014, ont créé la surprise en éliminant Toulouse (2-0). Ils peuvent rêver d'un troisième sacre en 16 ans. Angers, de son côté, a dominé Strasbourg (3-1) grâce à un doublé d'Esteban Lepaul et espère continuer sur sa lancée.

Des surprises à la pelle dans cette Coupe de France

Cette édition de la Coupe de France est marquée par l'élimination de nombreuses équipes de Ligue 1. Parmi les sept premiers du championnat, seul le PSG est encore en lice. Sur les dix premiers, seuls Paris et Brest poursuivent l'aventure, preuve d'une compétition pleine de rebondissements.

Le dernier match des huitièmes opposera Reims à Bourgoin-Jallieu ce jeudi soir, et viendra compléter le tableau des quarts de finale. Une chose est certaine : cette Coupe de France 2024/2025 réserve encore bien des surprises.

A noter que les quarts de finale de la Coupe de France se tiendront les 25 et 26 février prochains.

Programme des quarts de finale de la Coupe de France :

Stade Brestois - Dunkerque (L2)

AS Cannes (N2) - Guingamp (L2)

Saint-Brieuc (N2) - PSG

Angers - Bourguoin-Jallieu ou Reims