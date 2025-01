Tirage de Ligue des Champions : Et l’adversaire du PSG en barrages est...

Inter vs Monaco

Le PSG connaît enfin son adversaire pour les barrages de la Ligue des Champions. Un tirage explosif face à une autre formation de Ligue 1.

Le suspense a pris fin ce vendredi à midi avec le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. Le PSG connaît désormais son futur adversaire, et le verdict est un choc 100% français. Face à cet adversaire bien connu de Ligue 1, la tâche s’annonce particulièrement ardue pour les hommes de Luis Enrique.

Le PSG fixé sur son adversaire en barrage

Le défi sera de taille pour les Franciliens, qui vont en plus se mesurer à cet opposant trois fois en l'espace d'un mois. Habitué aux confrontations domestiques, ce club français ne viendra pas en victime expiatoire et sait parfaitement comment aborder ce genre de rendez-vous européen. Ce duel s’annonce donc ouvert et indécis, avec une place en huitièmes de finale en jeu. Mais, évidemment, le PSG partira favori au regard de sa supériorité sur le papier.

Outre ce choc franco-français, le premier en Coupe d'Europe depuis l'OL - Bordeaux de 2010, le tirage des barrages de la Ligue des Champions a réservé de belles affiches. Plusieurs clubs historiques se retrouvent dans cette phase couperet, avec des duels qui sentent la poudre et qui promettent du spectacle.

Un tirage relevé et des affiches spectaculaires

L’enjeu est immense : les huit équipes qualifiées rejoindront directement les formations qui ont terminé dans le top 8 de la phase régulière, et le niveau de la compétition ne fera que monter en intensité. Le LOSC de Bruno Genesio fait partie des formations qualifiées directement pour les 8es de finale.

Désormais, place aux préparations. Le PSG devra être à la hauteur pour franchir cet obstacle et poursuivre son aventure européenne. Rendez-vous les 11 et 12 février prochains pour ces barrages qui s’annoncent déjà passionnants.