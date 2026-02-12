Tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup : date, heure, équipes, diffusion en direct et comment regarder le match

Avec le quatrième tour de la FA Cup 2025-26 qui se déroule ce week-end, le cinquième tour approche à grands pas, ce qui signifie que nous avons un autre tirage au sort à attendre avec impatience.
Les trente-deux équipes seront réduites à seize, les grandes équipes cherchant désespérément à éviter le sort de Manchester United et Tottenham, qui ont été éliminées au tour précédent.
GOAL vous présente ici les informations clés avant le tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup 2025-26.
Date et heure du tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup
La FA n'a pas encore confirmé la date et l'heure exactes du tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup, mais celui-ci a généralement lieu pendant la couverture de la dernière journée de match, qui, dans ce cas, serait le lundi 16 février 2026. La cérémonie du tirage au sort a généralement lieu avant ou après un match en direct et, lundi, ce match opposera Macclesfield à Brentford. Nous mettrons à jour cette section dès que la date et l'heure du tirage au sort seront confirmées.
Diffusion en direct et chaîne de télévision du tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup
Le tirage au sort devrait être diffusé gratuitement en direct sur la chaîne YouTube officielle de la FA Cup et sur ses différentes plateformes de réseaux sociaux.
Au Royaume-Uni, il sera également diffusé en direct sur TNT Sports, tandis qu'ESPN+ le diffusera en streaming aux États-Unis.
Liste des diffuseurs de la FA Cup à travers le monde
|États-Unis
|ESPN Select
|Royaume-Uni
|BBC
|Australie
|Stan Sport
|Canada
|Sportsnet
|Afrique australe / Afrique subsaharienne
|SuperSport
|Malaisie
|Astro
|Moyen-Orient
|beIN Sports MENA
Quelles équipes participent au tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup ?
Les équipes suivantes participeront au cinquième tour de la FA Cup :
- Wrexham ou Ipswich Town
- Hull City ou Chelsea
- Burton Albion ou West Ham
- Southampton ou Leicester City
- Burnley ou Mansfield Town
- Norwich City ou West Brom
- Port Vale ou Bristol City
- Manchester City ou Salford City
- Aston Villa ou Newcastle United
- Liverpool ou Brighton
- Birmingham City ou Leeds United
- Grimsby Town ou Wolves
- Stoke City ou Fulham
- Arsenal ou Wigan Athletic
- Oxford United ou Sunderland
- Macclesfield ou Brentford
Calendrier et informations TV du quatrième tour de la FA Cup
Vous trouverez ci-dessous le calendrier du quatrième tour, y compris les chaînes de télévision et les diffusions en streaming.
|Date
|Rencontre
|Chaîne de télévision
|13 février
|Wrexham vs Ipswich Town
|BBC Wales, ESPN+
|13
|Hull City vs Chelsea
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
|14 février
|Burton Albion vs West Ham
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|14
|Southampton vs Leicester City
|ESPN
|14
|Burnley vs Mansfield Town
|ESPN+
|14
|Norwich City vs West Brom
|ESPN+
|14 février
|Port Vale vs Bristol City
|ESPN+
|14 février
|Manchester City vs Salford City
|ESPN Deportes, fubo, ESPN+
|14
|Aston Villa vs Newcastle United
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
|14
|Liverpool vs Brighton
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 février
|Birmingham City vs Leeds United
|TNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
|15
|Grimsby Town vs Wolves
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15
|Stoke City vs Fulham
|discovery+, ESPN+
|15
|Arsenal vs Wigan Athletic
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 février
|Oxford United vs Sunderland
|discovery+, ESPN+
|16 février
|Macclesfield vs Brentford
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
Quand les matchs du cinquième tour de la FA Cup seront-ils disputés ?
Une fois le tirage au sort effectué, les équipes auront environ un mois pour se préparer. Les matchs du cinquième tour se dérouleront pendant le week-end du 6 au 9 mars.
