Tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup : date, heure, équipes, diffusion en direct et comment regarder le match

Avec le quatrième tour de la FA Cup 2025-26 qui se déroule ce week-end, le cinquième tour approche à grands pas, ce qui signifie que nous avons un autre tirage au sort à attendre avec impatience.

Les trente-deux équipes seront réduites à seize, les grandes équipes cherchant désespérément à éviter le sort de Manchester United et Tottenham, qui ont été éliminées au tour précédent.

GOAL vous présente ici les informations clés avant le tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup 2025-26.

Date et heure du tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup

La FA n'a pas encore confirmé la date et l'heure exactes du tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup, mais celui-ci a généralement lieu pendant la couverture de la dernière journée de match, qui, dans ce cas, serait le lundi 16 février 2026. La cérémonie du tirage au sort a généralement lieu avant ou après un match en direct et, lundi, ce match opposera Macclesfield à Brentford. Nous mettrons à jour cette section dès que la date et l'heure du tirage au sort seront confirmées.

Diffusion en direct et chaîne de télévision du tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup

Le tirage au sort devrait être diffusé gratuitement en direct sur la chaîne YouTube officielle de la FA Cup et sur ses différentes plateformes de réseaux sociaux.

Au Royaume-Uni, il sera également diffusé en direct sur TNT Sports, tandis qu'ESPN+ le diffusera en streaming aux États-Unis.

Liste des diffuseurs de la FA Cup à travers le monde

Quelles équipes participent au tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup ?

Les équipes suivantes participeront au cinquième tour de la FA Cup :

Wrexham ou Ipswich Town

Hull City ou Chelsea

Burton Albion ou West Ham

Southampton ou Leicester City

Burnley ou Mansfield Town

Norwich City ou West Brom

Port Vale ou Bristol City

Manchester City ou Salford City

Aston Villa ou Newcastle United

Liverpool ou Brighton

Birmingham City ou Leeds United

Grimsby Town ou Wolves

Stoke City ou Fulham

Arsenal ou Wigan Athletic

Oxford United ou Sunderland

Macclesfield ou Brentford

Calendrier et informations TV du quatrième tour de la FA Cup

Vous trouverez ci-dessous le calendrier du quatrième tour, y compris les chaînes de télévision et les diffusions en streaming.

Quand les matchs du cinquième tour de la FA Cup seront-ils disputés ?

Une fois le tirage au sort effectué, les équipes auront environ un mois pour se préparer. Les matchs du cinquième tour se dérouleront pendant le week-end du 6 au 9 mars.

