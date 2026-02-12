Goal.com
fa cup trophyGetty Images
Ryan Kelly

Tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup : date, heure, équipes, diffusion en direct et comment regarder le match

Guide du tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup, avec les dates, comment le regarder en direct, les équipes participantes et plus encore.

Avec le quatrième tour de la FA Cup 2025-26 qui se déroule ce week-end, le cinquième tour approche à grands pas, ce qui signifie que nous avons un autre tirage au sort à attendre avec impatience.

Les trente-deux équipes seront réduites à seize, les grandes équipes cherchant désespérément à éviter le sort de Manchester United et Tottenham, qui ont été éliminées au tour précédent.

GOAL vous présente ici les informations clés avant le tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup 2025-26.

Date et heure du tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup

La FA n'a pas encore confirmé la date et l'heure exactes du tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup, mais celui-ci a généralement lieu pendant la couverture de la dernière journée de match, qui, dans ce cas, serait le lundi 16 février 2026. La cérémonie du tirage au sort a généralement lieu avant ou après un match en direct et, lundi, ce match opposera Macclesfield à Brentford. Nous mettrons à jour cette section dès que la date et l'heure du tirage au sort seront confirmées.

Diffusion en direct et chaîne de télévision du tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup

Le tirage au sort devrait être diffusé gratuitement en direct sur la chaîne YouTube officielle de la FA Cup et sur ses différentes plateformes de réseaux sociaux.

Au Royaume-Uni, il sera également diffusé en direct sur TNT Sports, tandis qu'ESPN+ le diffusera en streaming aux États-Unis.

Liste des diffuseurs de la FA Cup à travers le monde

États-UnisESPN Select
Royaume-UniBBC
AustralieStan Sport
CanadaSportsnet
Afrique australe / Afrique subsaharienneSuperSport
MalaisieAstro
Moyen-OrientbeIN Sports MENA

Quelles équipes participent au tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup ?

Les équipes suivantes participeront au cinquième tour de la FA Cup :

  • Wrexham ou Ipswich Town
  • Hull City ou Chelsea
  • Burton Albion ou West Ham
  • Southampton ou Leicester City
  • Burnley ou Mansfield Town
  • Norwich City ou West Brom
  • Port Vale ou Bristol City
  • Manchester City ou Salford City
  • Aston Villa ou Newcastle United
  • Liverpool ou Brighton
  • Birmingham City ou Leeds United
  • Grimsby Town ou Wolves
  • Stoke City ou Fulham
  • Arsenal ou Wigan Athletic
  • Oxford United ou Sunderland
  • Macclesfield ou Brentford

Calendrier et informations TV du quatrième tour de la FA Cup

Vous trouverez ci-dessous le calendrier du quatrième tour, y compris les chaînes de télévision et les diffusions en streaming.

DateRencontreChaîne de télévision
13 févrierWrexham vs Ipswich TownBBC Wales, ESPN+
13Hull City vs ChelseaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
14 févrierBurton Albion vs West HamTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
14Southampton vs Leicester CityESPN
14Burnley vs Mansfield TownESPN+
14Norwich City vs West BromESPN+
14 févrierPort Vale vs Bristol CityESPN+
14 févrierManchester City vs Salford CityESPN Deportes, fubo, ESPN+
14Aston Villa vs Newcastle UnitedBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
14Liverpool vs BrightonTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 févrierBirmingham City vs Leeds UnitedTNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
15Grimsby Town vs WolvesTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15Stoke City vs Fulhamdiscovery+, ESPN+
15Arsenal vs Wigan AthleticTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 févrierOxford United vs Sunderlanddiscovery+, ESPN+
16 févrierMacclesfield vs BrentfordTNT Sports 1, discovery+, ESPN+

Quand les matchs du cinquième tour de la FA Cup seront-ils disputés ?

Une fois le tirage au sort effectué, les équipes auront environ un mois pour se préparer. Les matchs du cinquième tour se dérouleront pendant le week-end du 6 au 9 mars.

