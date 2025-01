Tirage au sort des huitièmes de la Coupe de France : Le PSG et Lille connaissent leurs adversaires

Cannes vs Lorient

Marseille vs Lille

Bourgoin Jallieu vs Lyon

Espaly vs Paris Saint-Germain

Le tirage des huitièmes de finale de la Coupe de France a livré son verdict ! Paris et Lille évitent les gros bras. Voici les affiches.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France, effectué ce jeudi, a fixé le sort des 16 équipes encore en lice. Parmi elles, plusieurs clubs de Ligue 1, comme le Paris Saint-Germain, Lille, Brest ou Strasbourg, restent en course pour le titre. Les principaux favoris, dont le PSG et Lille, ont évité des chocs directs et affrontent des adversaires a priori à leur portée.

Le PSG et Lille épargnés, les affiches des huitièmes dévoilées

Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, a dû batailler lors des seizièmes pour éliminer l’Espaly, une équipe de National 3, sur le score de 4-2. Lille, de son côté, a passé l’obstacle marseillais avec un succès aux tirs au but. Désormais épargnés par le tirage, les deux favoris poursuivent leur route avec des ambitions intactes.

Des surprises et des exploits : les petits poucets toujours en course

L’édition 2025 de la Coupe de France ne manque pas de surprises. Les éliminations prématurées de Lyon, Marseille, Rennes et Monaco ont ouvert la voie à plusieurs outsiders et petits poucets. Bourgoin-Jallieu, héros du dernier tour après avoir éliminé Lyon, continue de rêver. Dives-Cabourg, une autre équipe de National 3, a également surpris en accédant aux huitièmes. L’AS Cannes, pensionnaire de National 2, a créé l’un des plus grands exploits en sortant Lorient, leader de la Ligue 2.

Les huitièmes de finale en bref : dates et enjeux

Les matchs des huitièmes de finale se joueront les 4 et 5 février prochains. Outre les favoris que sont le PSG et Lille, d’autres équipes comme Toulouse, vainqueur en 2023, ou Nice, en quête de sa gloire passée, espèrent aller loin dans la compétition. Strasbourg, Brest et Guingamp, tous engagés sur plusieurs fronts, pourraient également jouer les trouble-fêtes.

La Coupe de France continue de captiver, et les prochains matchs promettent d’être à la hauteur des attentes d’une édition déjà riche en émotions.

Programme des 8es de finale de la Coupe de France :

